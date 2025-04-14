Заводной апельсин Стэнли Кубрика стал одним из самых противоречивых фильмов XX века. После выхода в 1971 году он вызвал волну общественного негодования и даже, как утверждали СМИ, спровоцировал серию нападений в Великобритании. Некоторые преступники копировали поведение героев: надевали белые костюмы, цилиндры и наносили побои, имитируя сцены из фильма.

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Хотя фильм задумывался как критика насилия, в том числе применяемого во имя исправления, его визуальный стиль, музыка и эстетизированный образ анархии оказались настолько притягательными, что зрители начали воспроизводить их в реальной жизни. Под давлением общественности и по личной инициативе Кубрик запретил показ фильма в Великобритании. Запрет продлился 27 лет.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @reshetnikova_ksush.