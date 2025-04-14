Сериал «Разящий луч»: как история битвы СССР и США стала боевиком

В онлайн-кинотеатрах Wink, Okko и «Иви» 14 апреля (а вскоре и на «РЕН ТВ») выходит снятый при поддержке Института развития интернета сериал «Разящий луч» с Иваном Колесниковым и Дарьей Мороз. «Лента.ру» рассказывает, как история соперничества СССР и США в гонке за лазерные технологии неожиданно дает создателям проекта возможность превратить сердитый жанр шпионского боевика про холодную войну в почти карнавальный фарс.

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1970 год. На научной конференции в Германии гибнет ведущий советский физик-лазерщик Костырин. У ученого было больное сердце, но в КГБ все равно подозревают вмешательство из-за океана. В Вашингтоне тем временем разоблачен сдававший Советам секреты американской разведки агент ЦРУ. Проще говоря, с шахматной карты холодной войны одна за другой слетают пешки — а значит, противостояние спецслужб двух сверхдержав вот-вот наберет обороты. И на Лубянке, и в Лэнгли ломают голову над тем, каким будет следующий шаг противника.

Повод для обострения — новые разработки в сфере военного лазера. Причем космического

Тем удивительнее, что в центре этой большой и хитроумной геополитической игры оказывается простой московский валютчик Ким Никаноров (Иван Колесников) — завсегдатай ресторанов и коридоров «Интуриста», человек в не по-советски цветастой рубашке, бывший студент того самого Костырина, на квартире которого по доброте покойного профессора он привечал девушек и других спекулянтов. Зачем променявший физику на валюту молодой человек может понадобиться родине? А это полковник КГБ Семагин (Кирилл Гребенщиков) придумал, пригрозив Киму уголовкой за спекуляции, внедрить его в лабораторию нобелевского лауреата Басова (Евгений Харитонов), чтобы через него сливать дезинформацию грезящим секретными советскими разработками американцам.

Конечно, «Разящий луч», в фильмографии коллектива сценаристов которого фигурируют профильные «СМЕРШ», «Операция "Мухаббат"», «Диверсант» и даже «Переведи ее через Майдан», отдает должное выбранному жанру шпионского боевика, разворачивающегося на пике холодной войны. Исторический момент, в который разворачиваются действия, выбран метко. У власти в США — Никсон, в СССР — Брежнев, Америка все еще барахтается во Вьетнаме, а Союз еще не погрузился в эпоху застоя, и его наука (как, впрочем, и спецслужбы) переживает настоящий расцвет. Самое время для сюжета о попытках ЦРУ выведать советские технологические секреты. Как кажется на первый взгляд, более-менее типичного для отечественных шпионских детективов, в массе своей все еще восходящих к угрюмой классике советского телеэкрана — «Щиту и мечу» и «Мертвому сезону».

Вопреки ожиданиям, «Разящему лучу» удается удивить

Уже к двадцатой минуте первой серии становится очевидно, что сценаристы и опытный режиссер Алексей Мурадов вовсе не так серьезны в обращении с материалом, как предполагает этот сюжет. Преступная жизнь валютного спекулянта Никанорова раз за разом дает им повод как для иронии, так и для бодрых погонь и конфронтаций на улицах брежневской Москвы, которые Мурадов раз за разом снимает с помощью комиксного полиэкрана. Выбиваются из канона и персонажи спецслужб, которые вместо безликих и безжалостно вращающих желваками зловещих фигур в казенных пиджаках здесь предстают людьми с чувством юмора и парадоксальной оперативной смекалкой.

Опостылевший реализм, с которым чаще всего снимают шпионские детективы, быстро отступает перед полетом сценарной фантазии и стремлению к остроте сюжета. И это еще до появления в сюжете спецагента ЦРУ с позывным Леонардо в фирменном исполнении Дарьи Мороз. Она и вовсе выводит все происходящее на уровень фарса: типичные кошки-мышки с двойными и тройными агентами разоблачают себя как подлинный и абсурдный карнавал.

Удивительным образом самым явным референсом «Разящего луча» оказываются творения Гая Ричи, тоже превращающего любой типовой сюжет в комедийный экшен с комиксным нутром. Разве что вместо кокни здесь знакомый каждому постсоветскому человеку арго русских силовиков пополам с профжаргонами валютчиков и ученых. Тем самым сериал Мурадова заодно делает нечаянный апдейт классической формулы брежневского времени: место заезженной дихотомии физиков и лириков занимает несколько более сложная конструкция из физиков, службистов и трикстеров. Попутно «Разящему лучу» — и это при всем его легком отношении к большой истории — удается добиться и совсем неожиданного эффекта. В кардинально ином свете предстает заявленная через десятилетие после событий сериала рейгановская доктрина «Звездных войн», — кто знает, может быть, фантазии американцев о космических лазерах были бы куда менее смехотворными, если бы в реальной жизни у них фигурировал свой профессор Басов.