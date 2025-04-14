Канны покажут новую работу автора «Аноры» Шона Бейкера

Более тысячи фильмов было просмотрено отборщиками параллельной программы Каннского кинофестиваля "Неделя критиков". В ее конкурс попало семь картин, в афишу Специальных показов - четыре.

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Гвоздем программы обещает стать новый проект прошлогоднего победителя Каннского фестиваля лауреата Золотой пальмовой ветви и премии "Оскар" Шона Бейкера - трагикомедия "Девушка-левша", самостоятельный режиссерский дебют давней сотрудницы Бейкера актрисы и продюсера Цоу Ши-Чин (в 2004 году она была сорежиссером Бейкера на съемках фильма "На вынос"). Бейкер теперь выступил в качестве соавтора, монтажера и продюсера ее картины.

Действие фильма происходит в столице Тайваня Тайбэе, где героиня, мать-одиночка с двумя дочками пытается строить новую жизнь. Как характеризует новый фильм художественный руководитель Недели Критики Ава Каен, "он немного напоминает "Мандарин" и "Проект Флорида" тем, как сопрягает реальность с чудом или, по крайней мере, стремлением к сказке. Монтаж фильма исключительный, режиссура очень мощная, и неистовый, сумасшедший темп".

Неделя критики откроется 14 мая драмой "Адамов интерес" бельгийского режиссера Лауры Вандель и завершится 22 мая анимационным дебютом японки Момоко Сэто "Одиссея Данделиона". Жюри возглавит испанский режиссер Родриго Сорогойен ("Хищники").