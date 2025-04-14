По «Аладдину» снимут фильм ужасов в современной Англии

Кинокомпания Empire Studios анонсировала фильм «Аладдин: Обезьянья лапа» — низкобюджетный хоррор про героя знаменитых восточных сказок. Съёмки проекта стартуют в мае в Великобритании, даты выхода у ленты пока нет.

© Чемпионат.com

События фильма ужасов развернутся в Лондоне, где местный житель по имени Аладдин получает в наследство таинственную лапку обезьяны. Согласно легендам, именно она может исполнять заветные желания. Однако молодой человек очень быстро выясняет, что за всем этим стоит некая демоническая сила.

Главные роли в фильме сыграют Ник Сагар («Неблагоприятные кварталы»), Рики Норвуд («На месте принцессы»), Монтана Мэннинг («Наследие») и Брэдли Страйкер («Ужасающий 3») — последний также выступит режиссёром.