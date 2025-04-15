Что известно о втором сезоне сериала «Буканьерки»

В 2025 году на платформе Apple TV+ выйдет второй сезон сериала «Буканьерки» о романтических приключениях богатых американок в Лондоне XIX века. «Лента.ру» рассказывает, что нужно знать о новом сезоне экстравагантного исторического сериала: где смотреть онлайн, какое расписание выхода серий, какие актеры задействованы.

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«Буканьерки»: главное о сериале

Год выхода первого сезона: 2023

Платформа: Apple TV+

Страна: Великобритания

Жанр: драма

Режиссеры: Шарлотта Риган, Ричард Сеньор, Сюзанна Уайт Сценаристы: Роанн Бардсли, Кэтерин Джейкуэйс, Катрин Шеперд

В ролях: Кристин Фросет, Алиша Боэ, Джози Тота, Имоджен Уотерхаус, Обри Ибраг, Джош Дилан, Барни Фишвик, Гай Реммерс, Миа Триплтон

Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.8

«Буканьерки» (The Buccaneers) — исторический британский телесериал, созданный комедианткой и сценаристкой Кэтрин Джейквейс. Основан на одноименном романе американской писательницы и лауреатки Пулитцеровской премии Эдит Уортон (роман был не завершен и опубликован посмертно в 1938 году).

Действие «Буканьерок» разворачивается в 1870-х годах. В центре сюжета — пять молодых американок из обеспеченных семей, которые отправляются в Лондон в поисках титулованных мужей

Их свободолюбивый характер и раскованное поведение приходятся не по нраву представителям английского высшего общества, что приводит к конфликтам и испытаниям, но также и к новым интересным знакомствам — дружеским и романтическим.

Сериал был заказан Apple TV+ в июне 2022 года. Главным сценаристом выступила Кэтрин Джейквейс, а режиссером — Сюзанна Уайт. Также в создании сериала приняли участие режиссеры Шарлотта Риган и Ричард Сеньор. Исполнительными продюсерами стали Бет Уиллис и Джордж Фабер.

Основные роли исполнили:

Кристин Фросет;

Алиша Бо;

Обри Ибраг;

Джози Тота;

Имоджен Уотерхаус.

Также в актерский состав вошли:

Кристина Хендрикс;

Мэттью Брум;

Джош Дилан;

Барни Фишвик;

Гай Реммерс;

Миа Триплтон.

Первый сезон вышел на Apple TV+ 8 ноября 2023 года и получил преимущественно высокие оценки и положительные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes у сериала 77 процентов комплиментарных рецензий, а на Metacritic он получил 71 балл из 100.

Критики отметили приятную и яркую атмосферу сериала, свежий взгляд на классический сюжет и удачное сочетание исторической драмы с феминистской повесткой. Некоторые рецензенты указывали на анахронизмы, но в целом отмечали, что они делают сериал более доступным для современной аудитории.

Съемки первого сезона Испании и Шотландии. Для воссоздания атмосферы Лондона и Нью-Йорка 1870-х годов использовались натурные и павильонные декорации. Среди знаковых локаций, где проводились съемки, — замок Калзин, особняк Госфорд и Университет Глазго, где снимались сцены балов.

Второй сезон также снимается в Шотландии, с основной локацией на студии Pyramids Studios

Дата выхода второго сезона «Буканьерок»

Премьера нового сезона «Буканьерок» запланирована на 18 июня 2025 года. Когда выйдет в России, пока неизвестно.

Предполагаемый график выхода серий

1 серия — 18 июня;

2 серия — 25 июня;

3 серия — 2 июля;

4 серия — 9 июля;

5 серия — 16 июля;

6 серия — 23 июля;

7 серия — 30 июля;

8 серия — 6 августа.

Тизер

Ключевые персонажи «Буканьерок»

Нэн, Аннабель Сент-Джордж (Кристин Фросет) — главная героиня сериала. Энергичная и свободолюбивая девушка, для которой брак не является приоритетом, но которая в итоге оказывается в сложном любовном треугольнике. Жертвует личным счастьем ради семьи.

Джинни Сент-Джордж (Имоджен Уотерхаус) — старшая сестра Нэн, более сдержанная и покладистая, чем она. Оказывается втянута в неудачный брак.

Миссис Сент-Джордж (Кристина Хендрикс) — мать Нэн и Джинни, которая мечтает удачно выдать дочерей замуж и с гордостью наблюдает за их успехами. В конце сезона решает оставить мужа, пользуясь новым статусом дочери-герцогини.

Кончитта Клоссон (Алиша Боэ) — первая из компании подруг, которая спешно выходит замуж, поскольку забеременела до брака. Несмотря на трудности, старается совмещать роли жены, матери и независимой женщины.

Тео, герцог Тинтагельский (Гай Реммерс) — аристократ-романтик, испытывающий чувства к Нэн. Знает о ее чувствах к своему другу, но все равно делает ей предложение и добивается свадьбы.

Гай Туорт (Мэттью Брум) — лучший друг герцога Тео, влюбившийся в Нэн с первого взгляда. Переживает потерю матери, пытается спасти семейное поместье и разрывается между чувством долга и желанием быть с Нэн. В финале первого сезона помогает Джинни сбежать от жестокого мужа.

Мейбл Элмсворт (Джози Тота) — девушка, которая также приезжает в Лондон в поисках лучшей жизни, однако ее сердце принадлежит не мужчине, а подруге Хонории (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). В финале первого сезона решает отдаться своим чувствам.

Лиззи Элмсворт (Обри Ибраг) — старшая сестра Мейбл, вовлеченная в светскую охоту за мужем. В течение первого сезона раскрывает свои сильные стороны и обретает независимость.

Ричард Дик Марабл (Джош Дилан) — муж Кончиты, который сначала сомневается в браке, но в итоге признает, что не может без нее жить. Вступает в конфронтацию с родителями, поскольку они не одобряют поведение его супруги.

Лорд Джеймс Сиддаун (Барни Фишвик) — богатый наследник, жестокий и высокомерный муж Джинни, который плохо с ней обращается.

Хонория Марабл (Миа Триплтон) — младшая сестра Дика, застенчивая девушка, которая находит поддержку в обществе американок и внезапно влюбляется в Мейбл.

Мисс Лора Тествалли (Симона Кирби) — бывшая гувернантка семьи Марабл, сопровождает девушек в Англию, играя роль наставницы.

Представители Apple TV+ Лейтон Мистер, Джейкоб Ифан, Грейс Амброуз, Мария Альмейда и Грег Уайз — их роли пока держатся в секрете.

Сюжет

Чем закончился первый сезон?

Первый сезон «Буканьерок» завершился на драматической ноте.

Осторожно, спойлеры!

Главная героиня Нэн, несмотря на свои чувства к Гаю, вышла замуж за Тео и стала герцогиней Тинтагельской. Этот брак был вынужденным: таким образом она спасла свою сестру Джинни, которая смогла убежать от абьюзивного мужа Джеймса вместе с Гаем — возлюбленным Нэн. В жизни других героинь тоже произошли перемены. Мейбл разорвала помолвку и осталась со своей подругой Хонорией (правда, пока сохранив эти отношения в тайне). Кончита обнаружила, что ее семья разорилась, что разрушило планы девушки начать новую жизнь вдали от богатого, но токсичного общества. Миссис Сент-Джордж, получившая новый статус благодаря замужеству своей дочери Нэн, решила уйти от неверного мужа, но столкнулась с неожиданной преградой: на свадьбе появилась биологическая мать Нэн, которую ранее все считали умершей.

Что ждать от второго сезона?

Поскольку роман Эдит Уортон The Buccaneers имеет незаконченный финал, у создателей сериала есть простор для маневра.

Вероятно, зрителей ждет более детальный рассказ о неудачном браке Нэн и Тео

В книге описано, как усиливается давление Тео на жену и как молодая семья переживает многократные потери беременности. Вопрос о рождении наследника влияет на отношения супругов: сможет ли Тео сохранить любовь к Нэн или превратится в очередного тирана? Важную роль сыграет и появившаяся мать Нэн — ее история может изменить жизнь дочери и повлиять на ее брак.

Отношения Мейбл и Хонории, скорее всего, также подвергнутся испытаниям. Финансовые вопросы в их мире решают мужчины, а значит, хотя бы одной из них, вероятно, придется выйти замуж.

Гай и Джинни вряд ли смогут скрываться вечно, поэтому рано или поздно они вернутся. Это грозит новыми потрясениями. Что сделает Джеймс, узнав о предательстве? И как Гай справится с тем, что Нэн теперь замужем за его лучшим другом?