Фильм "Реверс", рассказывающий о работе зарубежных журналистов в зоне СВО, мог бы выйти в прокат в Донбассе, где проводились съемки картины. Такое пожелание высказал в интервью ТАСС режиссер фильма Иван Твердовский.

© Unsplash

"Это было бы очень здорово не только для нашего фильма, а в целом для нашей киноиндустрии, чтобы жители этих регионов смогли смотреть новые фильмы, которые выпускаются в прокат. <…> Мне очень хочется, чтобы у большего числа жителей Донбасса появилась возможность на эти ощущения и эмоции", - рассказал режиссер.

Твердовский отметил, что в Донбассе есть отдельные кинотеатры, которые еще работают, а Министерство культуры РФ и другие ведомства сейчас активно занимаются вопросом восстановления кинопроката в регионе.

Премьера фильма "Реверс" режиссера Ивана Твердовского состоится 18 апреля в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Картина посвящена иностранным журналистам, работающим в регионе, и местным жителям, пережившим многолетние атаки украинских сил.

Московский кинофестиваль впервые прошел в 1935 году, в 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля - режиссер Никита Михалков. ТАСС - информационный партнер ММКФ.