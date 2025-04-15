Первые кадры ремейка «Войны супругов Роуз» с Камбербэтчем

Издание Vanity Fair поделилось первыми кадрами ремейка фильма «Война супругов Роуз». Главные роли в ленте достались Бенедикту Камбербэтчу и Оливии Колман: их и можно увидеть на кадрах.

© Чемпионат.com

Первые кадры

© Vanity Fair

© Vanity Fair

© Vanity Fair

В фильме Колман и Камбербэтч играют пару, живущую на калифорнийском побережье. Поначалу они очень сильно влюблены друг в друга, но по мере нарастания напряжения между ними они начинают всё больше и больше вредить друг другу.

Фильм снимает Джей Роуч («Остин Пауэрс»), премьера в кинотеатрах состоится 29 августа.

Оригинальный фильм с Майклом Дугласом и Кэтлин Тернер вышел в 1989 году и стал хитом. При бюджете в $ 50 млн картина собрала больше $ 150 млн.