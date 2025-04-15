Вышел первый трейлер нового фильма режиссера «Солнцестояния»

Кинокомпания A24 представила первый трейлер фильма «Эддингтон». Это современный вестерн режиссёра Ари Астера. В ролике показали персонажа Хоакина Феникса, который лежит и листает ленту соцсетей с грустным видом.

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Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

В ленте сыграют и другие современные звёзды Голливуда: Эмма Стоун («Бедные-несчастные»), Остин Батлер («Дюна») и Люк Граймс («Снайпер»). Режиссёром, сценаристом и продюсером ленты выступает Ари Астер, известный по недавней драме «Все страхи Бо» и триллеру «Солнцестояние».

«Эддингтон» — современный вестерн, который расскажет о шерифе с большими амбициями из маленького городка в штате Нью-Мексико. Других подробностей о картине пока нет.