Фильм «Капитан Америка: Дивный новый мир» вышел в онлайне

Лента «Капитан Америка: Дивный новый мир» вышла в цифре. С сегодняшнего дня блокбастер Marvel Studios можно посмотреть в онлайне в различных онлайн-сервисах, включая Amazon.

© Чемпионат.com

Таким образом, четвёртый «Капитан Америка» добрался до онлайн-кинотеатров спустя два месяца после старта проката. За это время лента собрала в кино около $ 412 млн — это один из худших результатов для киновселенной Marvel.

«Новый мир» выступает мягкой перезагрузкой серии фильмов о Капитане Америка, где роль главного представителя Мстителей досталась Сэму Уилсону. Перед ним стоит задача защитить весь мир от новой напасти вместе с президентом США, который скрывает секрет Красного Халка.