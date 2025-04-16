47-й Московский международный кинофестиваль стартует 17 апреля

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17 апреля стартует 47-й Московский международный кинофестиваль. По мнению программного директора смотра Ивана Кудрявцева, программа этого года получилась сильной, стильной и разноплановой.

Что покажут на 47-й Московском международном кинофестивале
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«В фестивале участвуют более 200 фильмов. География участников 47-го ММКФ составляет 50 стран. В этом году было прислано 1600 заявок — на 17 процентов больше, чем в прошлом. Больше всего фильмов прислали из России, Китая, Испании, Франции, в пятерке в этом году также оказался Иран», — заявил Кудрявцев.

Одной из важных тем фестиваля в этом году станет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Тема отразилась в разных программах смотра, также ей посвящен фильм открытия фестиваля — военная картина «В списках не значился» Сергея Коротаева с Владимиром Машковым, Владиславом Миллером и Аленой Мориловой в главных ролях. Это историческая лента о мужестве, вере и любви к Родине по мотивам одноименной повести Бориса Васильева.

В жюри основного конкурса в этом году вошли популярная египетская актриса, певица, телеведущая и продюсер Бушра, режиссер, сценарист, продюсер Корнел Георгицэ (Румыния, Франция), российский режиссер и сценарист Алексей Герман — младший, американский актер Джон Робинсон и российская актриса театра и кино Марьяна Спивак. Председателем жюри станет испанский режиссер, основатель успешной продюсерской компании Eddie Saeta Луис Миньярро.

В основном конкурсе представлены картины из Бельгии, Италии, Турции, Кореи, Аргентины, Германии, Индии. Россию представят две ленты: «Двое в одной жизни, не считая собаки» Андрея Зайцева и «Планета» Михаила Архипова.

В жюри конкурса документального кино вошли режиссер-документалист Бруно Жорже (Бразилия) и режиссер и оператор Ирина Уральская (Россия). Председатель жюри — американский профессор, писатель, общественный деятель Питер Кузник (США). А ленты пришли из Мексики, Индии, Германии, Китая, Ирана, Аргентины. От России здесь двое: Юрий Дорохин с его фильмом «Зимник» и Иван И. Твердовский с лентой «Реверс». Первый расскажет о «дороге жизни» на Севере, второй — о волонтерах, которые приехали в Донбасс из разных стран в поисках правды.

В жюри конкурса короткометражного кино вошли итальянский режиссер, продюсер и актер Фабио Масса, российская актриса театра и кино Юлия Хлынина. Председатель жюри — турецкий актер, режиссер и сценарист Эркан Колчак Кёстендиль. Им предстоит оценить 13 картин из Испании, Аргентины, Мексики, Китая, Японии, Бангладеш, России. Наших здесь четверо. Иван Ветошкин («Дяденька»), Никита Лохматов («Donkey Go Free?»), Николай Алексеев и Антон Симухин («Про корову»), Федор Малышев («Танго»).

В составе жюри конкурса «Русские премьеры» режиссер, сценарист, актер, продюсер Владимир Грамматиков, режиссер, сценарист, драматург Анна Матисон, продюсер, медиаменеджер, главный продюсер кинопоказа и кинопроизводства АО «Первый канал» Сергей Титинков. По мнению Сергея Кудрявцева, эта программа очень звездная. Здесь семь фильмов разных жанров и тем. Среди них «Бесконечный апрель» Антона Бутакова, «Легенды наших предков» Ивана Соснина, «Почтарь» Андрея Разенкова, «Туда» Ивана Петухова.

Также ожидаются и внеконкурсные программы с ретроспективами. Например, «За тридевять земель» — рубрика о самых удивительных местах нашей планеты.

«Цена вопроса» — о героях, вынужденных заключать сделки с судьбой, собой и окружающими.

«Точки кипения» — это фильмы о гневе и его неожиданных проявлениях.

«Маленькие люди, большая история» — о судьбах простых людей, ставших частью великих исторических событий.

«Неизвестное от известных» — редкие и забытые фильмы великих мастеров, которые вернулись на экраны благодаря Госфильмофонду.

«Любимые песни из забытых фильмов» — о лентах, которые ушли в прошлое, но оставили незабываемое музыкальное наследие.

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Анастасия Толстая
Олег Чугунов
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