Умер режиссер Александр Муратов

За неделю до своего 90-летнего юбилея умер советский и украинский режиссер и сценарист Александр Муратов, который был первым мужем сценаристки Киры Муратовой. Об этом сообщил Национальный союз кинематографистов Украины на странице в соцсети Facebook. К 90-летию режиссера в Доме кино три месяца показывали его фильмы.

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"Муратов принадлежал к поколению шестидесятников, которое искренне верило: если каждый будет стоять за свои идеалы, жизнь измениться. Несмотря на солидный возраст и достаточно сложное состояние здоровья, Александр Игоревич продолжал работать до последнего", - говорится в сообщении.

Мужчина родился в 1935 году в семье писателя Игоря Муратова в Харькове. После окончания школы он поступил на режиссерский факультет ВГИКа и окончил его в 1959 году. В ходе своей карьеры Муратов работал на киностудии имени Горького, Одесской киностудии, с 1967 года - на Киевской киностудии имени Довженко.

Со своей супругой в 1964 году Муратов снял фильм "Наш честный хлеб", в 1966 году - первую самостоятельную картину "Авдотья Павловна". Среди самых известных работ режиссера числится проект, созданный по сценарию братьев Вайнеров, фильм от 1982 года "Гонки по вертикали".

Помимо этого, в фильмографию Муратова входят - "Весенний дождь", "У крутого яра" (дипломная работа), "Та самая ночь", "Старая крепость" и другие.