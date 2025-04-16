Рецензия на фильм «Minecraft в кино»

Сплошной фансервис.

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Экранизировать игры — обычно взаимовыгодное занятие. Вспомните недавний «Фоллаут». Фанаты много говорили о предстоящем сериале и здорово заинтересовали новичков. В итоге новички массово оценили приключения Гуля и Люси, потом подняли продажи многих частей Fallout. Все остались в выигрыше.

Тем временем авторы «Майнкрафта» даже не пытались расширить аудиторию игры. Они, наоборот, сфокусировались исключительно на фанатах — и, судя по сборам, не прогадали. Всё же майнкрафтеров за 14 лет набралось много. Если вы один из них, получите от просмотра удовольствие. Если нет, даже не думайте о походе в кинотеатр.

«Minecraft в кино»: главное о фильме

Название: «Minecraft в кино» (A Minecraft Movie).

«Minecraft в кино» (A Minecraft Movie). Режиссёр: Джаред Хесс.

Джаред Хесс. Актёры: Джек Блэк, Джейсон Момоа, Эмма Майерс и другие.

Джек Блэк, Джейсон Момоа, Эмма Майерс и другие. Дата выхода: 4 апреля 2025 года.

4 апреля 2025 года. Жанр: комедия, фэнтези, приключения.

комедия, фэнтези, приключения. Страны: Швеция, США, Новая Зеландия, Канада.

«Minecraft в кино»: где смотреть?

Неофициальные показы в российских кинотеатрах уже стартовали. В цифре фильм выйдет ориентировочно в июле.

Видео размещено на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат компании Warner Bros.

«Майнкрафт» — это жизнь?

Многие выводы о «Майнкрафте в кино» можно сделать уже по завязке. Когда-то давно Стив (Джек Блэк) забрался в шахту и отыскал портал в кубический мир. Ещё там валялась могущественная сфера. Естественно, Стив запрыгнул в портал и начал строить, творить, жить свою лучшую жизнь. Даже друга-волка завёл!

Увы, однажды злые хряки-хоглины возжелали ту самую сферу. Они взяли Стива в плен, а волк сбежал в нашу реальность и спрятал артефакт под кроватью. Так бы всё и закончилось, но четыре случайных бедолаги нашли сферу и тоже попали в Майнкрафт. Теперь они ищут дорогу домой и заодно спасают мир от хряков.

Вступление поделит зрителей на два лагеря. Первые воскликнут «Да что это за бред?» Вторые же каждые 30 секунд будут восхищаться и тыкать пальцем в экран. «Смотри, это загрузка из игры! Слушай, это та самая легендарная мелодия! Ого, волка приручили прямо как надо. Да это же Лесной особняк, где я сам искал Тотем Бессмертия. Боже, беги Стив, перед тобой Эндермен».

Фильм не переполнен фансервисом, он из него состоит. Чего стоит падение героев с высоты, которое должно бы всех прикончить. Однако перед приземлением Стив бросает куб с водой и смягчает удар. Все опытные игроки проворачивали такой же трюк.

Или возьмите куриного наездника. Это зомби-ребёнок, который катается на птице и в игре встречается возмутительно редко. Для фанатов каждая встреча с ним — восторг. Неудивительно, что в кинотеатрах он сводит зал с ума.

Но как быть, если вы не разбираетесь в игре? Что, если не понимаете бесконечные отсылки и не слышали про Алекс и Техноблейда? В этом случае бессмысленно как идти в кинотеатр, так и ждать цифровой релиз. Потому что «Майнкрафт» снимали не для вас. Здесь бессмысленная для стороннего зрителя история, выстроенный на игровых фишках экшен, шутки исключительно для своих.

Зато целевая аудитория получает не просто удовольствие, а величайший восторг. Вот почему соцсети забиты новостями, где зрители не сдерживают восторга и после узнаваемых фраз орут, танцуют, рассыпают по залу попкорн. И вот почему «Майнкрафт в кино» идёт к статусу кассовой сенсации. Новинке хватило 10 дней, чтобы заработать $ 550 млн и стать рекордсменом среди игровых экранизаций по скорости сборов.

Можно сколько угодно критиковать авторов «Майнкрафта» за отсутствие художественной ценности, глупые шутки и плоских персонажей. А они действительно плоские, поэтому большие звёзды вроде Джейсона Момоа и Эммы Майерс не играют, а кривляются, выжимают эмоции и натягивают вежливые улыбки по отмашке режиссёра. Зато фанаты счастливы. Это ли не главное?

«Майнкрафт в кино»: стоит ли смотреть?

Перед походом в кинотеатр задайте себе вопрос: «Майнкрафт — это жизнь?» Если ответ положительный, немедленно покупайте билет. В ином случае проведите время как-нибудь иначе.

Оценка «Майнкрафта в кино» — 6 из 10

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