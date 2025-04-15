Режиссёр Александр Войтинский пояснил, почему в России не снимают хорошие боевики

Режиссёр и продюсер Александр Войтинский попытался объяснить, почему в России не снимают качественные экшен-фильмы. По мнению Войтинского, в культурный код жителей России вшиты не герои, а такие персонажи, как лежащий на печи Емеля.

Ещё постановщик отметил, что в нашей стране просто нет запроса на боевики, как, например, в Голливуде.

Боевик – это не очень популярный в России жанр по разным причинам. Поэтому отсутствие актёров – это даже следствие, а не причина. Нет запроса, не так это важно. На мой взгляд, экшен и аттракционы – это самое главное, это высшая ступень драмы. Герой не говорит, не страдает, а действует. Экшен – это момент истины. Либо ты как герой сделаешь то, что должен, либо проигрываешь.

Забавный момент: Войтинский рассказал, что зачастую в своей работе сталкивался с ситуациями, когда приходилось просить актёров выполнить какие-то действия, но они отказывались, считая, что страдать «гораздо почётнее и интереснее».