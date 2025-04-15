«Три богатыря. Ни дня без подвига 2» получил первый постер

Создатели анимационной антологии «Три богатыря. Ни дня без подвига 2» опубликовали первый постер картины. На нём показали всех трёх богатырей, а на заднем плане красуется конь Юлий.

© «Мельница»

Первая часть сборника «Три богатыря. Ни дня без подвига» состояла из трёх коротких историй, снятых в честь 20-летия франшизы. Они рассказывают о самых разных моментах из жизни мифических персонажей: о расследовании похищения княжеской короны, о спасении друзей из волшебного мира снов и о коне Юлии с Алёшей, которые схлестнутся в эпической битве умов.

© «Мельница»

Вторая часть появится в прокате 12 июня, его выпустит кинокомпания «Вольга».