«Три богатыря. Ни дня без подвига 2» получил первый постер

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Создатели анимационной антологии «Три богатыря. Ни дня без подвига 2» опубликовали первый постер картины. На нём показали всех трёх богатырей, а на заднем плане красуется конь Юлий.

«Три богатыря. Ни дня без подвига 2» получил первый постер
© «Мельница»

Первая часть сборника «Три богатыря. Ни дня без подвига» состояла из трёх коротких историй, снятых в честь 20-летия франшизы. Они рассказывают о самых разных моментах из жизни мифических персонажей: о расследовании похищения княжеской короны, о спасении друзей из волшебного мира снов и о коне Юлии с Алёшей, которые схлестнутся в эпической битве умов.

© «Мельница»

Вторая часть появится в прокате 12 июня, его выпустит кинокомпания «Вольга».

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