Стартовали съемки семейной комедии «Северное сияние»

Компания Fenix Cinema при поддержке компании Vesta приступила к съёмкам семейной комедии «Северное сияние».

© Fenix Cinema

Фото со съёмок

© Fenix Cinema

© Fenix Cinema

© Fenix Cinema

© Fenix Cinema

© Fenix Cinema

Сюжет посвящён изобретательной 13-летней девочке Лее, которая отправляется в путешествие из Анапы в Карелию в компании дедушки, чтобы найти отца, с которым не общалась много лет, и избежать переезда в Испанию с мамой и её новым мужчиной. А заодно исполнить мечту всей жизни любимого дедушки – увидеть северное сияние.

Режиссёром картины выступает Андрей Пантелеев. В ленте снялись Фёдор, Виктор и Варвара Добронравовы, Полина Казанцева, Татьяна Догилева, Александр Метёлкин, Алексей Онежен, Мария Арнаут и другие.

Кинотеатральный релиз картины запланирован на зиму 2025/2026 года.