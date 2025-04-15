Появился фрагмент из третьего сезона сериала «Два холма»

Онлайн-кинотеатр START опубликовал тизер-сцену нового сезона комедийной антиутопии «Два холма». В ней герой Владимира Епифанцева принимает радикальное решение, выгоняя бывших Хранителей семени под руководством Клима из-под Купола.

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В третьем сезоне «Двух холмов» к своим ролям вернулись Анна Снаткина, Пелагея Невзорова, Светлана Камынина, Филипп Бледный, Андрей Скороход и другие. Режиссёр третьего сезона — Сергей Малюгов.

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат START.

Премьера первого сезона сериала «Два холма» состоялась весной 2022 года и показала лучший результат по просмотрам среди новых проектов на START. Второй сезон комедийной антиутопии вышел летом 2023-го.

Премьера новых серий состоится уже весной на START и «Кинопоиске», но точной даты пока нет.