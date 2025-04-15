Расписание выхода комедийного сериала «Искусство соблазна»

Уже 18 апреля состоится премьера сериала «Искусство соблазна». Шоу расскажет о бизнесвумен Анфисе, преподавательнице Софии и многодетной матери Милене, которые решают отомстить всем мужчинам-обидчикам и открывают агентство по разоблачению неверных мужей. Успешный и прибыльный бизнес оказывается на грани уничтожения, когда влиятельный олигарх Дмитрий, уличённый в измене, распознаёт «развод» и решает мстить.

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В первый сезон войдёт 10 эпизодов — все серии станут доступны в день премьеры 18 апреля в онлайн-кинотеатре «Иви».

Расписание выхода сериала «Искусство соблазна»

Эпизод, Дата выхода

1-я серия 18 апреля

2-я серия 18 апреля

3-я серия 18 апреля

4-я серия 18 апреля

5-я серия 18 апреля

6-я серия 18 апреля

7-я серия 18 апреля

8-я серия 18 апреля

9-я серия 18 апреля

10-я серия 18 апреля