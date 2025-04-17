Вышел финальный трейлер блокбастера «Громовержцы» от Marvel

Marvel Studios потихоньку продолжает вести рекламную кампанию фильма «Громовержцы». Компания выпустила финальный трейлер боевика, в котором показала нарезку эпических кадров со взрывами и драками.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.

Вместе с финальным трейлером появился и новый постер, на котором видно, как герои направляют друг на друга оружие.

© Disney

«Громовержцы» расскажут историю «банды неудачников», члены которой должны пытаться работать друг с другом как команда. Отряду предстоит выполнить опасную миссию для правительства США, которая потребует от них максимальной самоотдачи.

Главные роли в ленте сыграли Флоренс Пью (Чёрная вдова), Ольга Куриленко (Таскмастер), Себастиан Стэн (Зимний солдат), Харрисон Форд (Таддеус Росс), Дэвид Харбор (Красный страж) и другие актёры из киновселенной Marvel.

Премьера ленты состоится 2 мая. До России картина доберётся примерно в середине месяца.