Режиссер фильма «Один дома 2» заявил о желании изменить сцену с Трампом

Режиссёр Крис Коламбус заявил, что желает удалить из рождественской комедии «Один дома 2» сцену, в которой появляется действующий президент США Дональд Трамп.

© Кадр из фильма

Постановщик не рассказал о причинах своего решения, но отметил, что это стало для него проклятьем.

«Это как камень у меня на шее, я просто хочу, чтобы этого не было. Но я не могу это вырезать — меня, наверное, вышлют из страны. Меня сочтут непригодным для жизни в США, и мне придётся вернуться в Италию или куда-нибудь ещё».

В одном из эпизодов фильма «Один дома 2» маленький Кевин спрашивает дорогу в отеле «Плаза» у высокого мужчины — им оказывается Трамп, который владел этой сетью в реальной жизни.