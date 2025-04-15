Эксперт оценил успехи мультфильма «Нэчжа» в России

Самой успешной восточной анимацией в РФ сегодня являются мультфильмы Хаяо Миядзаки, при этом мир «Нэчжа» перенесет россиян в абсолютно новое пространство, сказала в эфире НСН Надежда Мотина.

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Китайский мультфильм «Нэчжа побеждает Царя драконов» может заработать в российском прокате порядка 500 млн рублей, допустила в интервью НСН президент компании Arna Media Надежда Мотина.

Ранее Arna Media совместно с кинокомпанией «Каскад Фильм» приобрели права на китайский мультфильм «Нэчжа 2», мировые сборы которого превысили $2 млрд и сделали его самым успешным анимационном проектом в истории. В российский прокат картина выйдет 29 мая. Мотина назвала ожидаемые цифры сборов.

«"Нэчжа побеждает Царя драконов" – уникальный проект, поэтому его сборы прогнозировать очень сложно. Он вышел в Китае в конце января и до сих пор занимает почти 13% всех экранов. Я надеюсь, что его сборы в России будут в диапазоне 400-500 млн рублей», – отметила она.

При этом Мотина объяснила, что мир «Нэчжа» не похож на вселенную японца Хаяо Миядзаки, мультфильмы которого любят в РФ.

«"Мальчик и птица" Хаяо Миядзаки в данный момент является в России лидером по сборам восточной анимации (более 400 млн рублей). Вселенная анимационной студии Миядзаки "Гибли" разнообразна, но там есть повторяющиеся персонажи и символы. Мир "Нэчжа" – это новое для нас пространство, которое с удовольствием будут исследовать отечественные зрители. Это фильм-аттракцион, который хочется пересмотреть еще один раз», – заключила собеседница НСН.

Главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская ранее заявила НСН, что китайское кино до сих пор остается экзотикой для российских зрителей. Самым кассовым зарубежным мультфильмом в российском прокате в 2024 году стали «Приключения Паддингтона 3» (сборы 655 млн рублей). Мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» заработал 1,122 млрд рублей, «Лунтик. Возвращение домой» - 507 млн рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».