Вышел трейлер романтической комедии «Олень»

Компания «Централ Партнершип» представила трейлер нового фильма «Олень». Романтическую комедию начнут показывать в российских кинотеатрах с 15 мая.

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Лента расскажет о парне, который привык использовать девушек — но всё меняется, когда герой встречает внучку настоящей ведьмы. Она в порыве мести награждает горе-любовника настоящими рогами, избавиться от которых можно только одним способом — встретить настоящую любовь.

Видео доступно в группе «Централ Партнершип» во «Вконтакте. Права на видео принадлежат «Централ Партнершип».

Главные роли в «Олене» исполнили («Движение вверх», «Проект «Анна Николаевна»») и Ольга Веникова («Последний богатырь», «Два холма»). Режиссёром выступил Михаил Соловьёв, известный по работе над сериалом «Ивановы-Ивановы».