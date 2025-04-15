Режиссер Войтинский объяснил отсутствие боевиков в России

Российские актеры не любят выполнять сложные физические трюки, они больше любят «страдать» в кадре, заявил НСН режиссер Александр Войтинский.

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В России боевики и экшен-фильмы не очень популярны, в культурный код «вшиты» не герои, а Емеля, который лежит на печи, заявил в интервью НСН режиссер и продюсер Александр Войтинский.

В России перестали снимать классические боевики, потому что нет актеров, которые способны это сыграть, заявил ранее НСН актер театра и кино, каскадер, соучредитель Театра каскадеров «Ярфильм» Роман Курцын. Войтинский объяснил, почему боевики никогда особо не были популярны в России.

«Боевик — это не очень популярный в России жанр по разным причинам. Поэтому отсутствие актеров — это даже следствие, а не причина. Нет запроса, не так это важно. На мой взгляд, экшен и аттракционы — это самое главное, это высшая ступень драмы. Герой не говорит, не страдает, а действует. Экшен — это момент истины. Либо ты как герой сделаешь то, что должен, либо проигрываешь. Но в России это не так популярно — идти до конца, действовать», — отметил он.

По словам Войтинского, российские актеры не любят выполнять сложные физические трюки, они больше любят «страдать» в кадре.

«Я много раз сталкивался с этим в работе, просил актеров снять какие-то физические моменты, они очень сопротивляются не из-за страха, а из-за неуважения к этому виду актерской работы. Они не любят, они считают, что сделать умное лицо, внутренне страдать гораздо почетнее и интереснее. Это большая ошибка и огромный недочет. Я очень рад, что сейчас стали появляться фильмы и сериалы про полицейских, бандитов, это уже не так плохо. У нас в культурном коде Емеля лежит на печи, вот и всё», — рассказал режиссер.

Ранее стало известно, что Американская академия кинематографических искусств и наук введет новую номинацию «Достижения в области постановки трюков». Первый такой «Оскар» вручат за фильмы, выпущенные в 2027 году, передает «Радиоточка НСН».