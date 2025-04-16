Продюсер фильма о группе «Звери» рассказал о сильном разочаровании

Продюсер Максим Рогальский рассказал в беседе с изданием «Бюллетень кинопрокатчика», что команду фильма о группе «Звери», «Всё, что тебя касается», разочаровали сборы стартового уикенда. Команда думала, что они будут больше.

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Напомним, картина стартовала со сборами в 32,9 млн рублей. По словам Рогальского, в бизнесе «бывают сюрпризы со знаком минус».

Результаты стартового уикенда нас разочаровали. К сожалению, в нашем бизнесе иногда случаются сюрпризы со знаком минус. Это часть нашей жизни и работы. Очень обидно, что такое произошло именно с этим фильмом.

При этом продюсер отметил, что странно видеть такие низкие сборы, поскольку, по его мнению, у ленты были все составляющие успеха: трогательная история, актёрский состав, именитый режиссёр, саундтрек, участие группы «Звери» и прочее.

Фильм «Всё, что тебя касается» показывают в российских кинотеатрах.