Продюсер фильма о группе «Звери» разочаровался в кассовых сборах

Продюсер Максим Рогальский рассказал в беседе с изданием «Бюллетень кинопрокатчика», что команду фильма о группе «Звери» «Все, что тебя касается» разочаровали сборы стартового уикенда.

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«К сожалению, в нашем бизнесе иногда случаются сюрпризы со знаком минус. Это часть нашей жизни и работы. Очень обидно, что такое произошло именно с этим фильмом», — поделился продюсер.

Рогальский отметил, что у картины были все составляющие успеха — трогательная история, хороший актерский состав, именитый режиссер и композиции Ромы Зверя. Продюсер понадеялся, что проект раскроет свои прокатные возможности по «сарафанному радио». Он заявил, что команда фильма получает благодарные отзывы со своей страны.

По словам Рогальского, он планирует выпустить еще несколько проектов с участием музыкальных групп или рассказывающих о них.

«Все, что тебя касается» вышел в российский прокат 10 апреля. В качестве режиссера выступил Александр Войтинский. В ролях: Маша Кошина, Олег Чугунов, Виктор Хориняк, Зоя Бербер, Рома Зверь, Тимофей Кочнев, Валерия Ланская, Родион Вьюшкин, Вячеслав Кулаков, Виталий Щербина.