Стал известен актерский состав триллера «Отправитель»

Джейми Ли Кёртис («Хэллоуин», «Всё везде и сразу»), Бритт Лауэр («Разделение», «Мужчина ищет женщину»), Давид Дастмалчян («Полночь с дьяволом», «Оппенгеймер») и Анна Барышников («Дикинсон», «Манчестер у моря») сыграют главные роли в психологическом триллере «Отправитель» (Sender). Как сообщает Deadline, картина станет полнометражным режиссерским дебютом Расселла Голдмана, основанным на его отмеченной наградами короткометражке 2022 года «Вернуть отправителю» (Return to Sender), которую он позже адаптировал в сценарий, попавший в так называемый «Черный список» лучших пока не реализованных проектов 2023 года.

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Фильм, съемки которого уже начались, расскажет о женщине (Лоуэр), которая сталкивается с мошенничеством с доставкой посылок в электронной коммерции. Это открытие становится настолько личным и тревожным для нее, что она одержимо пытается узнать личность анонимного отправителя.

Кёртис такде продюсирует проект через компанию Comet Pictures вместе с Молли Халлам и Джейком Катофски. Акшай Шах, Лоуэр и Голдман являются исполнительными продюсерами.