«Кракен» с Петровым: каким получилось фэнтези о схватке россиян со спрутом

В прокат выходит «Кракен» Николая Лебедева — героическое фэнтези, которое отчаянно старается выглядеть новым отечественным блокбастером с миллиардными сборами, про сражение русских моряков с подводным монстром. «Лента.ру» рассказывает о том, действительно ли у режиссера «Легенды №17» получилось совладать с несколько неочевидным сюжетом.

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Международная геологическая экспедиция в рамках исследования Арктики сбрасывает на дно Северного Ледовитого океана слишком большой заряд взрывчатки. Неуместное усердие иностранцев приводит сразу к двум катастрофам. От самой экспедиции остается всего два человека (Диана Пожарская и Антон Риваль), а в глубине Гренландского моря терпит крушение российская подводная лодка «Атаман Ермак» с секретным оружием на борту. Причина аварий — не взрыв сам по себе, а пробудившееся от многовековой спячки древнее чудовище, настолько огромное, что морякам сперва кажется, будто им навстречу поднимается само океаническое дно.

Об истинных причинах известно лишь очевидцам, так что из Мурманска на помощь «Атаману Ермаку» устремляется подлодка «Заполярье» под управлением Виктора Воронина (Александр Петров). «Ермаком», в свою очередь, командовал старший брат Виктора Александр (Виктор Добронравов), так что на «Заполярье» порывы капитана контролирует контр-адмирал Ольшанский (Алексей Гуськов). Всем вместе им предстоит не только наладить связи с иностранными геологами, но и столкнуться с невиданным доселе вызовом мужеству.

После «Легенды №17» и «Экипажа» режиссеру Николаю Лебедеву были открыты все дороги. Он мог выбрать любой проект и рискнул по-крупному, взявшись за «Воланда», — фильм, который в итоге получил конвенциональное заглавие «Мастер и Маргарита». Амбициозные фантазии о сатанинском бале в небе над Красной площадью разбились о реальность, а режиссер ушел снимать «Нюрнберг» по сценарию заместителя генпрокурора РФ Александра Звягинцева. Работа над масштабной постановкой про суд над фашистами в итоге тоже несколько затянулась — кино вышло лишь в марте 2023-го. В день премьеры над московским кинотеатром «Художественный» загорелось название картины — без дополнительных пояснений и кавычек оно вызывало у прохожих нервные смешки. Ситуацию могли спасти кассовые сборы — победителей такого рода у нас не судят. Однако «Нюрнберг» не окупил даже своего бюджета (674,3 миллиона рублей), собрав всего 334,5 миллиона. В дни реальных исторических потрясений лебедевское ретро оказалось не ко двору.

«Кракен» — заход с другого фланга зрительского интереса. Это современное героическое фэнтези, которое должно подчеркнуть сильные стороны постановщика «Экипажа» и заодно простимулировать фантазию по поводу того, какой была бы экранизация проклятого булгаковского романа, снимай ее именно Лебедев, а не Михаил Локшин. Причем на старте проекта за «Кракеном» тоже был закреплен другой режиссер — Алексей Сидоров («Бригада», «Т-34»). Он же написал сценарий, вдохновляясь детством в Северодвинске в семье подводников. Начиная с 2021 года, именно Сидоров представлял проект на питчингах. В какой момент он выбыл из проекта, до конца не ясно. Но легко предположить, что в итоге окончательно утверждали постановщика продюсеры Леонид Верещагин и Никита Михалков, с Лебедевым работавшие не раз, более того — на его главных хитах.

Концептуально «Кракен» действительно вполне вписывается в представления Никиты Сергеевича о российском ответе бездуховным голливудским блокбастерам. Неудивительно, что Михалков даже выступал со сцены на премьере фильма, тепло приобняв за плечи Александра Петрова

В интервью Лебедев любит демонстрировать эрудицию, сыпать именами, вписывать свои произведения в комплиментарный контекст. Например, рассказывая о «Легенде №17», он запросто поминал рядом со своей хоккейной драмой Хичкока и Эйзенштейна. Схожим образом устроены и сами фильмы Лебедева: стилистическое единство в них постоянно нарушается, зато всегда есть парочка незначительных для сюжета сцен или кадров, врезающихся в память. В случае с «Легендой №17» это были коррида и веточка, которой Олег Меньшиков через океан дирижировал хоккейным матчем. В «Экипаже» — пожалуй, забубенная сцена с вулканом и нуарный по духу кадр с Сергеем Шакуровым за рулем.

В пресс-материалах «Кракена» Лебедев отсылает уже не к старшим коллегам, а сразу к античным мифам. Вечные сюжеты хороши тем, что рифмуются практически с чем угодно, однако и более сиюминутные аналогии здесь вполне очевидны. Канва истории из «Бездны» Джеймса Кэмерона, внутренняя динамика отношений подводников — из «Багрового прилива» Тони Скотта. К сожалению, «Кракен» уступает обоим предшественникам — и дело здесь не в компьютерной графике, за качество которой картину уже обругали. Проблема не в графике как таковой, а в интуитивном чувстве зрелища, которое очень развито у Кэмерона и словно несколько замутнено у Лебедева.

Заглавный монстр лишь однажды поднимается из воды и появляется в кадре целиком. Все остальное время мы видим щупальца или глаз древнего спрута

Однако вместо того, чтобы выстроить действие по законам хоррора, режиссер (к слову, автор не только народных блокбастеров, но и культового фильма ужасов «Змеиный источник») предпочитает держаться русла героического эпоса с гнетущими струнными за кадром. Что касается человеческой драмы, то она, как уже было сказано, более или менее списана с героев Джина Хэкмена и Дензела Вашингтона в «Багровом приливе». Но если Гуськов еще тянет на Хэкмена, то до Вашингтона, к сожалению, не дотягивают даже суммарные таланты всего остального экипажа. Исключение составляет только очень органичный Михаил Евланов в роли корабельного врача, но у него примерно три небольшие сцены.

В сущности, у «Кракена» те же проблемы с координацией движений, что и у заглавного монстра. По драматургической части это предельно условное зрелище. Основную массу времени актеры (очевидно, в павильоне на фоне зеленого экрана) изображают жизнь на подводной лодке, а прочее пространство картины занимают столь же демонстративно отрисованные на компьютере общие планы из океанской бездны. Иногда пролетает щупальце или злобно моргает большой блеклый глаз. Захватывающих аттракционов нет, человеческие конфликты разрешаются, толком не начавшись. Остается лишь посмеяться над тем, что Петров и Добронравов, став братьями, поделились с персонажами друг друга именами, но эта острота, признаем, на любителя.

Хуже всего, что «Кракен», воспевая мужество русских моряков, пользуется американскими образным рядом, словарем и грамматикой, не привнося абсолютно ничего своего. Увидеть за этим дорого декорированным набором отсылок полноценный фильм смогут лишь очень увлеченные люди. Остальным же, столкнувшись с «Кракеном» в действительности, останется только развлекать себя иезуитскими мыслями о том, что жертвой пресловутого булгаковского проклятия в связи с новой экранизацией «Мастера и Маргариты» стал в итоге ее несостоявшийся постановщик.