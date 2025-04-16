Появился новый постер фильма ужасов «Пункт назначения 6»

Создатели фильма ужасов «Пункт назначения 6» с подзаголовком «Кровные узы» опубликовали свежий постер ленты. На нём можно увидеть башню и огненный череп, символизирующий смерть.

© Warner Bros.

Предстоящий фильм станет первым в серии почти за 15 лет — пятая часть вышла в 2011 году. Действие новой картины будет происходить в мире служб быстрого реагирования с участием врачей, полицейских и пожарных.

© Warner Bros.

Картину приурочат к 25-летнему юбилею франшизы. Режиссёрами «Пункта назначения: Кровные узы» стали Зак Липовски и Адам Б. Стейн, которые работали вместе над фильмом «Иные». Главную роль Уильяма Бладуорта вновь исполнит Тони Тодд.

Премьера ленты в мировом прокате состоится 16 мая.