Режиссер проекта «Смерш. 1944» рассказал о съемках в кинопарке «Москино»

Режиссер Михаил Кабанов перед премьерой своего детектива с элементами боевика «Смерш. 1944» рассказал о впечатлениях во время съемок в кинопарке «Москино».

© Вечерняя Москва

Работа над картиной проходила на натурных площадках «Витебский вокзал», «Москва 1940-х годов» и «Уездный город».

— С таким количеством разных площадок легче даже писать сценарии, заранее понимая, где это возможно снять. <...> я рад, что наша группа уже попала в ряд команд, снимающих сериалы и полные метры в этом замечательном месте, — заявил режиссер сериала.

Также съемки экшена о противостоянии секретных разведслужб СССР и фашистской Германии во время Великой Отечественной войны осуществлялись в Костроме, Ярославле и Московской области, передает официальный сайт мэра столицы.

Телесериал «Адмирал Кузнецов» ранее одержал победу на фестивале «Виват кино России!», а также вошел в список номинантов премии «Золотой орел» в прошлом году в категории «Лучший телевизионный сериал». Военная драма стала первой картиной, которая была снята в кинопарке «Москино».