Тимур Батрутдинов, Екатерина Шкуро и DAVA - в новом сериале "Блогеры взаперти"

Премьера комедийного сериала "Блогеры взаперти", в котором звезды Comedy Club Тимур Батрутдинов и Екатерина Шкуро играют семейную пару популярных блогеров, наказанных за неуплату налогов - 28 апреля в 20.00 на ТНТ. А популярный рэпер и блогер DAVA (Давид Манукян) появляется в образе их продюсера, который постоянно придумывает сомнительные схемы обхода проблем. Режиссер сериала - Гарик Петросян ("Букины", "Бедный олигарх", "Мендельсон").

Подробнее о сюжете: блогер-миллионник Ольга Малиновская (Екатерина Шкуро) и ее муж, блогер Давид (Тимур Батрутдинов) за неуплату налогов попадают под домашний арест в глухую деревню, где они прописаны, и остаются без телефонов и интернета. Продюсер Артур (Давид Манукян) советует придумать, как нейтрализовать браслеты, с которыми обязаны ходить блогеры, и бежать в Беларусь, откуда он сможет переправить их в Мексику. Но все попытки бежать заканчиваются неудачами: то кузнец травмирует Давиду ногу, то пьяная Оля на тракторе перебивает газопровод, и вся деревня остается без газа, то Давида бьет током, то сбегает местная гордость, бык Борька. Однако следователь говорит блогерам, что если местные напишут на них положительные характеристики, то он переведет их под домашний арест обратно в роскошную московскую квартиру. Попытки интегрироваться в деревенский быт начинают коренным образом менять их жизнь и ценности.

Прямая речь

Тимур Батрутдинов, исполнитель роли Давида:

- С режиссером сериала "Блогеры взаперти" Гариком Петросяном мы познакомились на съемках сериала "Бедный олигарх-2", куда Гарик пригласил меня сыграть отрицательного персонажа. Чтобы увидеть во мне злодея, нужно иметь врожденное чувство иронии. И когда он позвал меня в "Блогеры взаперти", я согласился не задумываясь. С Гариком легко работать - он слышит, дает импровизировать и разгоняет юмор вместе с артистом. Тема сериала - свежая. Его основные теги: блогеры, налоги, неуплата, домашний арест, место прописки, деревня, браслет, попытка побега. Автор идеи и исполнитель одной из главных ролей - Давид Манукян (Дава). Моя партнерша - Катя Шкуро, известный блогер и резидент Comedy Club, а после съемок в сериале еще и мой краш. Про сериал "Блогеры взаперти" от первого лица: весело, трогательно и приключенчески.