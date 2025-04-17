Что известно о фильме «Блэйд» 2025 года

Премьеру нового фильма про супергероя Блэйда переносили несколько раз, но в 2025 году он все же должен выйти в мировой прокат. «Лента.ру» рассказывает все, что известно о картине про получеловека-полувампира: дата выхода, сюжет, каст, место в Кинематографической вселенной Marvel (КВМ).

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«Блэйд» (2025): главное о фильме

Страна: США.

США. Жанры: ужасы, фантастика, фэнтези, боевик.

ужасы, фантастика, фэнтези, боевик. Режиссер: пока неизвестен.

пока неизвестен. Продюсеры: Кевин Файги, Бассам Тарик.

Кевин Файги, Бассам Тарик. В ролях: Миа Гот, Махершала Али, Делрой Линдо, Аарон Пьер, Милан Рэй.

«Блэйд» (Blade) — будущий американский супергеройский фильм, основанный на истории одноименного персонажа из комиксов Marvel. Картина станет тридцать восьмым по счету фильмом в медиафраншизе «Кинематографическая вселенная Marvel» (КВМ) и перезапустит серию фильмов о Блэйде.

Ходят слухи, что фильм может получить подзаголовок Blade: The Vampire Slayer, однако Marvel официально не подтверждала это название. Учитывая сходство с другим культовым проектом Buffy the Vampire Slayer, скорее всего, фильм сохранит лаконичное название Blade, как и оригинал 1998 года.

Дата выхода

Точная дата премьеры «Блэйда» неизвестна, однако, по последним данным, она запланирована на 7 ноября 2025 года. Первоначально релиз был назначен на 3 ноября 2023 года, но из-за ухода режиссера и забастовок актеров и сценаристов в Голливуде дата выхода переносилась несколько раз: сначала на 6 сентября 2024 года, а затем на текущую дату. Учитывая сложности с производством, возможны и новые задержки.

Производство и съемочная команда

Marvel официально анонсировала новый фильм «Блэйд» в июле 2019 года на фестивале San Diego Comic-Con, однако с тех пор проект претерпел немало изменений.

Во-первых, неоднократно менялся состав команды. Изначально режиссером назначили Бассама Тарика, но он снял с себя полномочия в сентябре 2022 года, оставшись исполнительным продюсером. Затем руководство Marvel пригласило на должность режиссера Яна Деманжа, но и он впоследствии покинул проект.

В апреле 2025 года новый режиссер еще не известен.

Съемки тоже пока не начались, хотя должны были стартовать еще в октябре 2022 года в Атланте. Ситуация осложняется тем, что исполнитель главной роли, актер Махершала Али, сейчас снимается в другом проекте, новом фильме франшизы «Мир Юрского периода».

Во-вторых, сценарий тоже прошел через множество рук. Начинала работу Стейси Осей-Куффур, затем ее заменил Бо Демайо. В разное время к проекту привлекались:

Майкл Старрбери;

Ник Пиццолатто;

Майкл Грин.

Последние доработки, по данным СМИ, осуществляет Эрик Пирсон, ветеран Marvel, работавший над «Черной вдовой» и «Фантастической четверкой».

Кроме того, над фильмом работают:

оператор Дамиан Гарсия;

монтажер Ли Фолсом Бойд;

художник-постановщик Стефания Челла;

костюмер Рут Э. Картер — лауреатка «Оскара» за работу в «Черной пантере».

Дистрибуцией займется компания Walt Disney Studios Motion Pictures.

Исполнитель главной роли Махершала Али стал первым утвержденным актером еще в 2019 году

Позже к касту присоединились Делрой Линдо и Миа Гот. Есть вероятность, что в фильме мы увидим и Энтони Старра, который исполнит роль Дракулы, однако подтверждений этому пока нет. Актер Аарон Пьер, ранее заявленный в касте, выбыл из проекта.

Сюжет

На данный момент подробности нового фильма о Блэйде остаются в секрете, нет и официального синопсиса. Однако с большой долей вероятности история будет опираться на сюжет комиксов.

Согласно канону, мать главного героя была укушена вампиром, когда находилась на позднем сроке беременности. Во время преждевременных родов она скончалась, но дала жизнь мальчику по имени Эрик Брукс. Эрик появился на свет с уникальными способностями: он стал получеловеком-полувампиром — существом, способным выживать при солнечном свете и обладающим сверхчеловеческой силой, скоростью и выносливостью.

Повзрослев, Эрик взял имя Блэйд и посвятил свою жизнь охоте на вампиров.

Поскольку с момента выхода оригинального фильма с Уэсли Снайпсом прошло уже более двадцати лет, новая лента может пересказать историю происхождения героя, чтобы познакомить с ней новое поколение зрителей.

Впрочем, Marvel также может сразу перейти к событиям, происходящим уже после становления Блэйда как охотника, а его прошлое раскрыть по ходу действия. Еще один возможный подход — сначала ввести персонажа в одном из других проектов киновселенной (как это ранее было сделано с Человеком-пауком), а затем использовать сольный фильм для углубленного изучения его характера и внутреннего конфликта.

Бывший режиссер фильма Бассам Тарик подчеркивал, что проект не будет строго следовать комиксному канону. По его словам, в истории Блэйда вообще нет единой канонической версии — в разных комиксах он даже носит разные имена.

У авторов широкие возможности для творческой интерпретации, где в центре будет именно личность героя, а не дословное воспроизведение исходного материала.

Какие персонажи появятся в фильме, пока тоже неизвестно; единственный подтвержденный герой — это сам Блэйд. Среди возможных камео — Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч), Алая Ведьма (Элизабет Олсен) или даже Дэдпул (Райан Рейнольдс), который уже появлялся в «Blade: Trinity».

Как новый Блэйд впишется в КВМ

Изначально фильм был частью Пятой фазы, но из-за задержек в производстве шоураннеры объявили, что он станет частью Шестой фазы киновселенной. Она включает в себя все проекты Marvel Studios, которые выйдут с июля 2025 года по май 2027 года.

Первым фильмом Шестой фазы должна стать картина «Фантастическая четверка: Первые шаги»; позже, помимо «Блэйда», должны выйти фильмы «Мстители: Судный день», «Человек-паук: Совершенно новый день» и «Мстители: Секретные войны».

Предыдущие фильмы о Блэйде

«Блэйд» (1998)

Режиссер: Стивен Норрингтон.

Стивен Норрингтон. В ролях: Уэсли Снайпс, Стивен Дорфф, Крис Кристофферсон, Н’Буш Райт, Донал Лог, Удо Кир, Арли Жовер, Трейси Лордс.

Уэсли Снайпс, Стивен Дорфф, Крис Кристофферсон, Н’Буш Райт, Донал Лог, Удо Кир, Арли Жовер, Трейси Лордс. Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.3.

Первый фильм знакомит зрителей с получеловеком-полувампиром Эриком Бруксом, известным как Блэйд. Обладающий всеми силами вампиров, но лишенный их слабостей, Блэйд использует свои способности, чтобы вести войну с вампирскими кланами. Вместе со своим наставником Уистлером он охотится на вампиров, самый опасный из которых, Дьякон Фрост, мечтает пробудить древнего кровавого бога и уничтожить человечество.

«Блэйд 2» (2002)

Режиссер: Гильермо дель Торо.

Гильермо дель Торо. В ролях: Уэсли Снайпс, Крис Кристофферсон, Рон Перлман, Леонор Варела, Норман Ридус, Томас Кречман, Люк Госс, Мэтт Шульце.

Уэсли Снайпс, Крис Кристофферсон, Рон Перлман, Леонор Варела, Норман Ридус, Томас Кречман, Люк Госс, Мэтт Шульце. Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.8.

Во втором фильме Блэйд отправляется в Прагу, чтобы спасти и излечить Уистлера, захваченного вампирами. Однако вскоре он сталкивается с новой угрозой — мутировавшими «жнецами», которые охотятся как на людей, так и на обычных вампиров. Чтобы остановить распространение инфекции, Блэйду приходится заключить временный союз с элитным отрядом вампиров и сражаться против чудовищ, неуязвимых для привычного оружия.

«Блэйд: Троица» (2004)

Режиссер: Дэвид С. Гойер.

Дэвид С. Гойер. В ролях: Уэсли Снайпс, Крис Кристофферсон, Доминик Пёрселл, Джессика Бил, Райан Рейнольдс, Паркер Поузи, Марк Берри, Джон Майкл Хиггинс, Каллум Кит Ренни.

Уэсли Снайпс, Крис Кристофферсон, Доминик Пёрселл, Джессика Бил, Райан Рейнольдс, Паркер Поузи, Марк Берри, Джон Майкл Хиггинс, Каллум Кит Ренни. Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.0.

В финальной части трилогии Блэйд, потеряв Уистлера, оказывается в руках властей. Его спасают охотники на вампиров — найтстолкеры, среди которых дочь Уистлера Эбигейл и саркастичный Ганнибал Кинг. Вместе они противостоят древней угрозе: возрожденному Дракуле (Дрейку), обладающему невероятной силой и способному ходить под солнцем.

В отчаянной попытке спасти человечество, команда разрабатывает биологическое оружие, которое может уничтожить всех вампиров, включая самого Блэйда.