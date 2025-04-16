Турция продолжит сотрудничество с Россией в мире кино

Турецкая сторона готова заняться организацией приезда любого турецкого актера в Россию, активизация сотрудничества двух стран в сфере кино обсуждается. Об этом заявил ТАСС руководитель Института имени Юнуса Эмре (Турецкий культурный центр) Абдуррахман Алий.

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«Мы с коллегами обсуждали вопрос активизации сотрудничества в сфере кино. Я поручил нашим сотрудникам детально проработать этот вопрос, поскольку мы рассматриваем кинематограф как один из инструментов продвижения страны на мировой арене. Пока сложно сказать, кто именно из актеров может приехать, но если у российской стороны есть пожелания видеть тех или иных звезд турецких сериалов, вы можете передать их нам. Мы понимаем и отмечаем, насколько это важно и насколько эффективно, когда артисты приезжают, ведь представители культуры - это своего рода посланники нашего государства», — сказал он.

Ранее в Россию прилетал турецкий актер Бурак Озчивит ("Великолепный век", "Черная любовь", "Основание: Осман") для участия в съемках "Я к тебе надолго" - первого российского сериала с ним в главной роли.