Алексей Герман-младший — об иностранцах и премьерах ММКФ

В диалоге России с рядом стран не осталось даже общих букв, при этом киносвязи с Америкой могут восстановиться быстрее, чем с Европой, сказал в эфире НСН Алексей Герман.

© globallookpress

Испанский режиссер Луис Миньярро и американский актер Джон Робинсон могут иметь проблемы в своих странах из-за участия в Московском международном кинофестивале (ММКФ), допустил в интервью НСН кинорежиссер Алексей Герман-младший, ставший членом жюри основной программы фестиваля.

В эти минуты в Москве открылся 47-й ММКФ, в его программе более 200 фильмов из 50 стран, включая недружественные. Председателем жюри основного конкурса стал испанский режиссер Луис Миньярро. В жюри также вошли американский актер Джон Робинсон, известный по фильму Гаса ван Сента «Слон», и кинодеятели из России, Румынии и Египта. Герман-младший отметил, что ранее не был знаком с Миньярро и Робинсоном.

«Я с ними не знаком, но это достойные люди. Хорошо, что они согласились, но думаю, что они, конечно, наполучают у себя в странах за то, что приехали в Москву. Иностранцев приехало довольно много. Иностранные фильмы, иностранные гости, иностранные члены жюри – это хорошо и абсолютно правильно, потому что культура всегда является мостом для понимания и остается областью диалога. А сейчас наш диалог с частью стран разрушен настолько, что у нас нет не только общих слов, но даже общих букв. Нам придется по новой, мучительно это выстраивать, но выстраивать мы обречены, потому что так устроены история, география и человеческая природа. Еще какое-то количество лет будет сложно, учитывая международную обстановку. При этом я думаю, что парадоксальным образом связи будут восстанавливаться быстрее с Америкой, чем с Европой. Но пока для российского кино в части стран непростые условия», – сказал режиссер.

При этом Герман не увидел противоречия в том, что на ММКФ вместо ухода в некоммерческое кино будет много больших российских премьер.

«Для фестиваля это хорошо, потому что он становится премьерной площадкой, поддерживающей его статус. Фестивали – это не только независимое и некоммерческое кино, а достаточно коммерческая история. В рамках Каннского и Венецианского фестивалей очень часто происходят премьеры серьезных голливудских блокбастеров, потому что фестиваль – это хорошая площадка, которая помогает в маркетинге. Это нормально, когда коммерческие фильмы так или иначе интегрированы в фестиваль. Это привлекает внимание, это презентация и маркетинг. В этом ничего плохого нет, это правильно и в русле всех крупных мировых тенденций», – заключил собеседник НСН.

В рамках 47-го ММКФ состоятся премьеры фильмов «В списках не значился» с Владимиром Машковым, «Почтарь» с Александром Петровым, «Искупление» с Сергеем Безруковым, Виктором Сухоруковым и Никитой Кологривым и «Мужу привет» с Юлией Пересильд, напоминает «Радиоточка НСН».