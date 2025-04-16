Вышел тизер сериала «Чужие деньги»

Новая тизер-сцена сериала «Чужие деньги» была представлена 16 апреля 2025 года. Она знакомит зрителя с подпольным партнером обнальщика Алексея Воронова (Максим Матвеев) Вахидом (Бесо Гатаев), который помогает главному герою в незаконном обороте огромных сумм денег и предупреждает его об опасности для его жизни.

© Кадр из фильма

«ИнтерМедиа» напоминает, что по сюжету многосерийной криминальной драмы Воронов подается в бега. Опасаясь преследования, он решает подсадить вместо себя «дропа» — как две капли воды похожего на него самого Юру Афанасьева (Матвеев), провинциала-неудачника. Однако идеальный план выходит из-под контроля: Воронов получает пулю в голову, а Афанасьева спасает охрана Алексея, приняв за своего босса. Теперь Юре придется занять чужое место - в просторной квартире, на встречах, в постели с девушкой Алексея Алиной (Стася Милославская). С нуля освоить навыки гениального афериста, вырваться из-под прицела криминальных структур. Получится ли у него заполучить роскошную жизнь, о которой он всегда мечтал, и остаться человеком?

Авторами сценария сериала выступили Сергей Минаев и Дмитрий Минаев. Продюсирует проект Теймур Джафаров, кресло режиссера-постановщика занял Игорь Твердохлебов. Производством сериала занимаются онлайн-кинотеатры IVI, Start и продюсерская компания Team Films. В проекте также снялись Филипп Янковский, Гоша Куценко, Линда Лапиньш, Алла Сигалова, Александр Мизев, Дмитрий Астрахан, Алексей Розин, Елена Балабанова и другие.

Премьера «Чужих денег» состоится на IVI и Start этой весной, дата будет объявлена позже.