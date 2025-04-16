Стало известно, какие мультфильмы предпочитают современные дети

Советские мультфильмы не исчезают с горизонта современных детей, но постепенно уступают место более актуальной анимации.

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К таким выводам пришли эксперты видеосервиса Movix, которые проанализировали, что смотрят дети сегодня и какие мультфильмы прежних времен до сих пор сохраняют популярность.

Выводы основаны на данных по просмотрам на платформе за 2024 год и первые три месяца текущего года.

Современная анимация — кто возглавляет хит-парад?

На текущий момент наблюдается тенденция: дети все больше тяготеют к мультсериалам. Так, самым популярным современным мультфильмом в прошлом году и в первые месяцы текущего стал анимационный сериал "Маша и Медведь" (более 341 тыс. просмотров за этот период). При этом короткометражный мультик "Маша и Медведь в кино: Парк чудес" также оказался в числе лидеров по просмотрам в первые три месяца 2025 года (56,7 тыс. просмотров - 4-ое место).

Помимо этого, часто просматриваемыми мультфильмами за последние 15 месяцев стали "Леди Баг и Супер-кот" (более 214 тыс. просмотров), "Три кота" (более 173 тыс. просмотров), а также не теряющий из года в год популярность "Щенячий патруль" (более 172 тыс. просмотров).

Из перечисленных "Маша и Медведь" лидирует во всех регионах, кроме Москвы - дети в столице отдают предпочтение мультсериалу "Леди Баг и Супер-кот". При этом "Маша и Медведь в кино: Парк чудес" набрал больше всего просмотров в Санкт-Петербурге (почти 5 тыс. за три месяца 2025).

Неустаревающая и любимая, но востребованная ли современным поколением классика?

Результаты исследования показывают, что анимацией времен СССР дети интересуются кратно меньше. Например, культовый советский мультфильм "Жил-был пёс" набрал 3,3 тыс. просмотров за год и три месяца - более чем в 100 раз меньше, чем "Маша и Медведь" за тот же период.

По мнению экспертов, это обусловлено тем, что детям становится трудно воспринимать графику той эпохи из-за недостаточного объема визуальных эффектов. При этом дети не отказываются от прежних историй, просто отдают предпочтение современным интерпретациям. "Гремят" сейчас киноадаптации сказок и новые версии советских мультфильмов - те же "Финист. Первый богатырь", "Домовенок Кузя", "Чебурашка" 2022 года выпуска и другие.

В отношении советских мультфильмов регионы не так единодушны, как в случае с современными хитами. Так, "Жил-был пёс" занимает лидирующие позиции только в Екатеринбурге и Саратове. В Иркутске, Казани и Нижнем Новгороде самый популярный мультик - "Бременские музыканты", в Перми - "Винни-Пух", в Самаре - "Крокодил Гена", а в Санкт-Петербурге - "Чебурашка".

Классические мультипликационные картины, кстати, все чаще получают новое прочтение от современных аниматоров. Один из таких примеров - мультсериал "Чемпионы", в котором одну из ролей нового эпизода озвучил комик Евгений Чебатков.