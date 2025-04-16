Что известно о четвертом сезоне «Теда Лассо»

Третий сезон спортивного комедийно-драматического телесериала «Тед Лассо» завершился весной 2023 года. Он получил восторженные отзывы кинокритиков и уверенно вошел в список лучших проектов года. Третий сезон должен был завершить историю неунывающего Теда — к концу шоу тренер не только возродил свою футбольную команду, но и помог ее участникам стать лучше. Однако в 2025 году стало известно, что у «Теда Лассо» все же будет четвертый сезон. «Лента.ру» рассказывает, когда выйдет продолжение самого доброго сериала последних лет и какие знакомые герои вновь появятся на экране.

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«Тед Лассо»: главное о сериале

Страна: США и Великобритания.

США и Великобритания. Оригинальное название: Ted Lasso.

Ted Lasso. Жанр: комедия, спортивная драма.

комедия, спортивная драма. Сколько серий: 34 (3 сезона).

34 (3 сезона). Длительность одной серии: 40-45 минут.

40-45 минут. Когда вышла самая первая серия: 2020 год.

2020 год. Когда выйдет 4-й сезон: неизвестно.

неизвестно. Где смотреть: стриминговый сервис Apple TV+.

стриминговый сервис Apple TV+. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.5 и 8.8.

8.5 и 8.8. В главных ролях: Джейсон Судейкис, Бретт Голдстин, Ханна Уоддингэм, Джереми Свифт и другие.

Дата выхода

«Теда Лассо» официально продлили на четвертый сезон в марте 2025 года. О том, что шоу получит продолжение, сообщил Джейсон Судейкис, который играет тренера Лассо, а также продюсирует шоу. В заявлении Судейкиса не фигурировала даже примерная дата релиза.

Точная дата выхода четвертого сезона «Теда Лассо» неизвестна.

Сообщается, что съемки продолжения начнутся летом 2025-го. С учетом времени, которое займет съемочный процесс и постпродакшн, продолжение проекта выйдет не раньше 2026 года.

Скорее всего, формат нового сезона не будет сильно отличаться от трех предыдущих частей. Первый сезон состоял из десяти сорокаминутных серий, во втором и третьем сезонах было на два эпизода больше.

Новый сезон «Теда Лассо» выйдет на стриминге Apple TV+ (сервис официально недоступен в России). Сериал долгое время оставался самым популярным проектом платформы, однако в феврале 2025-го уступил пальму первенства «Разделению».

Сюжет

Что происходило в первых трех сезонах

Сериал рассказывал о неунывающим тренере команды по американскому футболу, который смог привести свой коллектив к победе в одном из турниров США. После неожиданного успеха Тед Лассо (Джейсон Судейкис) — а именно так зовут вечно-позитивного тренера — получил необычное предложение из Великобритании. Его наняли на работу в ФК «Ричмонд» — команду Английской Премьер-лиги, которая находится на грани расформирования.

Должность главного тренера досталась Лассо, несмотря на отсутствие у того опыта в европейском футболе (который он вообще поначалу называл соккером, как принято в Америке). Дело в том, что новая владелица «Ричмонда» Ребекка Уэлтон (Ханна Уоддингэм) хотела отомстить Руперту Мэнниону (Энтони Хэд) — своему бывшему мужу-изменщику и по совместительству предыдущему хозяину клуба.

На первый взгляд добродушный Тед Лассо идеально подходил на должность тренера-неудачника — однако вскоре стало понятно, что его нестандартный подход может принести настоящие результаты.

В итоге Теду Лассо удалось сплотить ребят из команды и вывести их в финал чемпионата.

В конце третьего сезона «Ричмонд» одержал воодушевляющую победу, а их принципиальный соперник «Вест Хэм» проиграл. Несмотря на это, команда Лассо не смогла выиграть Премьер-лигу и заняла второе место.

Сам тренер решил покинуть ФК «Ричмонд» и вернуться к семье в США. Зато он успел разобраться в правилах соккера (один из самых трогательных моментов финала — эпизод, в котором Лассо замечает офсайд раньше остальных игроков) и помог своим коллегам наладить личную жизнь.

О чем будет четвертый сезон

Пока о сюжете четвертого сезона «Теда Лассо» нет практически никакой информации. Известно только то, что события продолжения стартуют на родине Лассо — в Канзасе. Правда, после первого эпизода Теду придется вернуться в Великобританию, чтобы поработать с новым спортивным коллективом.

На этот раз добродушный Тед Лассо будет тренировать женскую футбольную команду.

Скорее всего, шоу продолжит развивать и те сюжетные линии, которые не получили логического завершения в финале 2023 года.

Например, в новом сезоне уже точно появится Бретт Голдстин, который исполнил роль сурового футболиста Роя Кента. По слухам, к касту присоединится и Джуно Темпл — она играла Кили Джонс, с которой какое-то время встречался Рой. В финале третьего сезона герои поставили отношения на паузу — возможно, в продолжении сериала роман Роя и Кили возобновится.

Создатели и производство

Разговоры о продолжении «Теда Лассо» начались еще в августе 2024 года. Весной 2025-го Apple официально запустил четвертый сезон в разработку.

Съемки нового сезона, предположительно, начнутся в июле 2025 года. К работе над шоу вернутся создатели первых трех сезонов — Брендан Хант, Бретт Голдстин и Джейсон Судейкис.

«Мы все еще живем в мире, где многие факторы заставляют нас "смотреть, прежде чем прыгаешь". В четвертом сезоне ребята из ФК "Ричмонд" научатся "прыгать, прежде чем смотреть" и узнают, что приземлились именно там, где должны были оказаться», — Джейсон Судейкис, исполнитель роли Теда Лассо.

Актеры и роли

О касте четвертого сезона известно немного. Обаятельного Теда Лассо вновь сыграет Джейсон Судейкис («Мы — Миллеры»), к своим ролям также вернутся Ханна Уоддингэм («Каскадеры»), Бретт Голдстин («Тор: Любовь и гром») и Джереми Свифт («Мальчик А»).

По слухам, в новом сезоне также появятся Джуно Темпл («Веном: Последний танец») и Брендан Хант («Несносные боссы 2») — The Hollywood Reporter сообщил, что эти актеры ведут переговоры о возвращении в шоу.

Какие герои могут вернуться в четвертом сезоне «Теда Лассо»