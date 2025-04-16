Что известно о четвертом сезоне «Теда Лассо»

Четвертый сезон «Теда Лассо»: что известно о продолжении самого доброго спортивного сериала
Третий сезон спортивного комедийно-драматического телесериала «Тед Лассо» завершился весной 2023 года. Он получил восторженные отзывы кинокритиков и уверенно вошел в список лучших проектов года. Третий сезон должен был завершить историю неунывающего Теда — к концу шоу тренер не только возродил свою футбольную команду, но и помог ее участникам стать лучше. Однако в 2025 году стало известно, что у «Теда Лассо» все же будет четвертый сезон. «Лента.ру» рассказывает, когда выйдет продолжение самого доброго сериала последних лет и какие знакомые герои вновь появятся на экране.
«Тед Лассо»: главное о сериале
- Страна: США и Великобритания.
- Оригинальное название: Ted Lasso.
- Жанр: комедия, спортивная драма.
- Сколько серий: 34 (3 сезона).
- Длительность одной серии: 40-45 минут.
- Когда вышла самая первая серия: 2020 год.
- Когда выйдет 4-й сезон: неизвестно.
- Где смотреть: стриминговый сервис Apple TV+.
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.5 и 8.8.
- В главных ролях: Джейсон Судейкис, Бретт Голдстин, Ханна Уоддингэм, Джереми Свифт и другие.
Дата выхода
«Теда Лассо» официально продлили на четвертый сезон в марте 2025 года. О том, что шоу получит продолжение, сообщил Джейсон Судейкис, который играет тренера Лассо, а также продюсирует шоу. В заявлении Судейкиса не фигурировала даже примерная дата релиза.
Точная дата выхода четвертого сезона «Теда Лассо» неизвестна.
Сообщается, что съемки продолжения начнутся летом 2025-го. С учетом времени, которое займет съемочный процесс и постпродакшн, продолжение проекта выйдет не раньше 2026 года.
Скорее всего, формат нового сезона не будет сильно отличаться от трех предыдущих частей. Первый сезон состоял из десяти сорокаминутных серий, во втором и третьем сезонах было на два эпизода больше.
Новый сезон «Теда Лассо» выйдет на стриминге Apple TV+ (сервис официально недоступен в России). Сериал долгое время оставался самым популярным проектом платформы, однако в феврале 2025-го уступил пальму первенства «Разделению».
Сюжет
Что происходило в первых трех сезонах
Сериал рассказывал о неунывающим тренере команды по американскому футболу, который смог привести свой коллектив к победе в одном из турниров США. После неожиданного успеха Тед Лассо (Джейсон Судейкис) — а именно так зовут вечно-позитивного тренера — получил необычное предложение из Великобритании. Его наняли на работу в ФК «Ричмонд» — команду Английской Премьер-лиги, которая находится на грани расформирования.
Должность главного тренера досталась Лассо, несмотря на отсутствие у того опыта в европейском футболе (который он вообще поначалу называл соккером, как принято в Америке). Дело в том, что новая владелица «Ричмонда» Ребекка Уэлтон (Ханна Уоддингэм) хотела отомстить Руперту Мэнниону (Энтони Хэд) — своему бывшему мужу-изменщику и по совместительству предыдущему хозяину клуба.
На первый взгляд добродушный Тед Лассо идеально подходил на должность тренера-неудачника — однако вскоре стало понятно, что его нестандартный подход может принести настоящие результаты.
В итоге Теду Лассо удалось сплотить ребят из команды и вывести их в финал чемпионата.
В конце третьего сезона «Ричмонд» одержал воодушевляющую победу, а их принципиальный соперник «Вест Хэм» проиграл. Несмотря на это, команда Лассо не смогла выиграть Премьер-лигу и заняла второе место.
Сам тренер решил покинуть ФК «Ричмонд» и вернуться к семье в США. Зато он успел разобраться в правилах соккера (один из самых трогательных моментов финала — эпизод, в котором Лассо замечает офсайд раньше остальных игроков) и помог своим коллегам наладить личную жизнь.
О чем будет четвертый сезон
Пока о сюжете четвертого сезона «Теда Лассо» нет практически никакой информации. Известно только то, что события продолжения стартуют на родине Лассо — в Канзасе. Правда, после первого эпизода Теду придется вернуться в Великобританию, чтобы поработать с новым спортивным коллективом.
На этот раз добродушный Тед Лассо будет тренировать женскую футбольную команду.
Скорее всего, шоу продолжит развивать и те сюжетные линии, которые не получили логического завершения в финале 2023 года.
Например, в новом сезоне уже точно появится Бретт Голдстин, который исполнил роль сурового футболиста Роя Кента. По слухам, к касту присоединится и Джуно Темпл — она играла Кили Джонс, с которой какое-то время встречался Рой. В финале третьего сезона герои поставили отношения на паузу — возможно, в продолжении сериала роман Роя и Кили возобновится.
Создатели и производство
Разговоры о продолжении «Теда Лассо» начались еще в августе 2024 года. Весной 2025-го Apple официально запустил четвертый сезон в разработку.
Съемки нового сезона, предположительно, начнутся в июле 2025 года. К работе над шоу вернутся создатели первых трех сезонов — Брендан Хант, Бретт Голдстин и Джейсон Судейкис.
«Мы все еще живем в мире, где многие факторы заставляют нас "смотреть, прежде чем прыгаешь". В четвертом сезоне ребята из ФК "Ричмонд" научатся "прыгать, прежде чем смотреть" и узнают, что приземлились именно там, где должны были оказаться», — Джейсон Судейкис, исполнитель роли Теда Лассо.
Актеры и роли
О касте четвертого сезона известно немного. Обаятельного Теда Лассо вновь сыграет Джейсон Судейкис («Мы — Миллеры»), к своим ролям также вернутся Ханна Уоддингэм («Каскадеры»), Бретт Голдстин («Тор: Любовь и гром») и Джереми Свифт («Мальчик А»).
По слухам, в новом сезоне также появятся Джуно Темпл («Веном: Последний танец») и Брендан Хант («Несносные боссы 2») — The Hollywood Reporter сообщил, что эти актеры ведут переговоры о возвращении в шоу.
Какие герои могут вернуться в четвертом сезоне «Теда Лассо»
- Тед Лассо (Джейсон Судейкис) — бывший главный тренер ФК «Ричмонд», добродушный и открытый человек. В конце третьего сезона вернулся в США, чтобы тренировать футбольную команду своего сына;
- Ребекка Уэлтон (Ханна Уоддингэм) — владелица ФК «Ричмонд». В финале третьего сезона решила оставить себе 51 процент акций «Ричмонда», а остальные 49 процентов продала фанатам клуба;
- Рой Кент (Бретт Голдстин) — суровый и вспыльчивый футболист, бывшая спортивная звезда. В конце третьего сезона стал новым тренером ФК «Ричмонд»;
- Лесли Хиггинс (Джереми Свифт) — директор по футбольным операциям ФК «Ричмонд», робкий многодетный отец;
- Кили Джонс (Джуно Темпл) — фотомодель, бывшая девушка звездного футболиста Джейми Тартта. Некоторое время работала PR-менеджером «Ричмонда», а позже открыла собственный бизнес;
- Уиллис Бирд / тренер Бирд (Брендан Хант) — давний друг и помощник Теда Лассо. В конце третьего сезона отказался возвращаться в США и остался в Великобритании со своей новой возлюбленной.