Появились подробности о хорроре «Происшествия вокруг дома»

Джессика Честейн («Память», «Материнский инстинкт») сыграет главную роль в фильме ужасов «Происшествия вокруг дома» (Incidents Around the House). Как сообщает Deadline, это экранизация одноименного романа Джоша Малермана, сценарий написал Натан Элстон («Наследники»), для которого это будет дебют в полном метре. Режиссером проекта выступит Роб Сэвидж («Родственные души», «Бугимен»), продюсировать будут Atomic Monster и Blumhouse.

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История в книге рассказывается с точки зрения молодой девушки, чья неблагополучная семья подвергается нападкам со стороны сущности, которую она называет «Другая мамочка». Остальной каст будет объявлен позже.