Когда состоится премьера сериала «Город тайн»

Премьера остросюжетного детектива «Город тайн» состоится на НТВ 21 апреля 2025 года. В центре сюжета – неподкупный следователь СК Алексей Платов, которому вместе с молодым лейтенантом Полиной Лавровой предстоит расследовать загадочное убийство одного из самых влиятельных людей города, а также побороться с коррупцией. Главные роли в сериале исполнили известные Илья Любимов и Ксения Лукьянчикова.

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Старший следователь СК Алексей Платов (Илья Любимов) в детстве перенёс тяжёлую операцию на мозге, из-за чего навсегда утратил способность испытывать эмоции. Полная невозмутимость, рассудительность и нелюдимый образ жизни, казалось бы, должны помогать в работе. Но отсутствие каких-либо чувств не даёт следователю выстраивать нормальные отношения с коллегами и начальством.

«"Город тайн" — очень динамичная история о человеческих ошибках, которые влекут за собой серьёзные социальные трагедии. На мой взгляд, это выдающаяся режиссёрская работа, в которой Сергею Пикалову удалось необычайно лаконично и ярко подать детективную историю. Так что наш сериал зацепит зрителя тем, что он об извечных болезнях общества, об искушениях и соблазнах, которым подвергаются люди высоких рангов», — рассказал Илья Любимов.

Все 16 серий детектива «Город тайн» доступны на IVI и Kion.

Эфир на НТВ в 22:15.