Михаила Ефремова приглашают на роль в фильме

Кинорежиссер Алексей Герман - младший планирует пригласить артиста Михаила Ефремова участвовать в пробах на одну из ролей в новом кинопроекте о Сергее Эйзенштейне, над которым он работает вместе с продюсером Константином Эрнстом.

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«‎Не на [роль] Эйзенштейна, но я хочу попробовать Михаила, если у него все будет [в порядке] со здоровьем, на одну из ролей. [Фильм об] Эйзенштейне - это огромный проект. Мы будем делать довольно большие пробы, если дойдет до съемок. И есть какой-то пул актеров, которых я очень бы хотел видеть, но их некорректно называть до проб. Будет много известных артистов», — рассказал журналистам Герман-младший, отвечая на вопрос о планах поработать с Ефремовым в новом фильме.

Осужденный ранее за ДТП с гибелью человека актер Ефремов в апреле условно-досрочно освободился из исправительной колонии.

Режиссер отметил, что Ефремов, по его мнению, сейчас нуждается в поддержке.

«‎Миша свою боль, свой страх и свою скорбь, мне кажется, наверное, искупил. <…> Надо его поддерживать и быть за него, надо стараться всегда протягивать руку, а не отталкивать человека. Потому что мы все под Богом ходим», — добавил он.

Герман - младший принял участие в проекте "Режиссерская среда" на "Ленфильме". На площадке киноцентра студии он представил зрителям свой фильм "Воздух".

«‎Киноманский фильм»

Говоря о работе над новым фильмом, Герман-младший отметил, что это будет "большая, сложная историческая картина".

«‎Мы написали первый вариант сценария недавно, сейчас мы будем делать второй, третий варианты сценария», — рассказал он.

По его словам, с одной стороны, это будет "киноманский фильм", а с другой стороны, «‎это должен быть фильм, который достаточно широко пройдет в кинотеатрах и достаточно широко пройдет в разных странах мира, включая тот же Китай, Мексику и так далее, потому что Эйзенштейн - это один из основных российских не только режиссеров, а вообще деятелей культуры, которые известны во [всем] мире, - их не так много».

Режиссер выразил надежду, что фильм удастся запустить в работу, его создание займет "пару лет". Сложность задачи, стоящей перед творческой командой, состоит в том числе в подборе актеров на роли большого числа выдающихся личностей, которые участвовали в съемках "Ивана Грозного"; в необходимости частично воспроизвести декорации Центральной объединенной киностудии, которая была создана в конце 1941 года на базе Алма-Атинской киностудии и эвакуированных "Мосфильма" и "Ленфильма". Кроме того, несмотря на большое количество книг об этом фильме, историки до сих пор не всегда дают точные ответы на то, что происходило во время съемок, отметил Герман младший.

«‎Хотим сделать большой международный проект с Юго-Восточной Азией, с Мексикой, еще с каким-то рядом стран. <…> С Европой это пока невозможно», — добавил он.

По масштабности творческого замысла режиссер сравнил будущую картину с фильмом "Оппенгеймер".