Михаила Ефремова приглашают на роль в фильме

Кинорежиссер Алексей Герман - младший планирует пригласить артиста Михаила Ефремова участвовать в пробах на одну из ролей в новом кинопроекте о Сергее Эйзенштейне, над которым он работает вместе с продюсером Константином Эрнстом.
«Не на [роль] Эйзенштейна, но я хочу попробовать Михаила, если у него все будет [в порядке] со здоровьем, на одну из ролей. [Фильм об] Эйзенштейне - это огромный проект. Мы будем делать довольно большие пробы, если дойдет до съемок. И есть какой-то пул актеров, которых я очень бы хотел видеть, но их некорректно называть до проб. Будет много известных артистов», — рассказал журналистам Герман-младший, отвечая на вопрос о планах поработать с Ефремовым в новом фильме.
Осужденный ранее за ДТП с гибелью человека актер Ефремов в апреле условно-досрочно освободился из исправительной колонии.
Режиссер отметил, что Ефремов, по его мнению, сейчас нуждается в поддержке.
«Миша свою боль, свой страх и свою скорбь, мне кажется, наверное, искупил. <…> Надо его поддерживать и быть за него, надо стараться всегда протягивать руку, а не отталкивать человека. Потому что мы все под Богом ходим», — добавил он.
Герман - младший принял участие в проекте "Режиссерская среда" на "Ленфильме". На площадке киноцентра студии он представил зрителям свой фильм "Воздух".
«Киноманский фильм»
Говоря о работе над новым фильмом, Герман-младший отметил, что это будет "большая, сложная историческая картина".
«Мы написали первый вариант сценария недавно, сейчас мы будем делать второй, третий варианты сценария», — рассказал он.
По его словам, с одной стороны, это будет "киноманский фильм", а с другой стороны, «это должен быть фильм, который достаточно широко пройдет в кинотеатрах и достаточно широко пройдет в разных странах мира, включая тот же Китай, Мексику и так далее, потому что Эйзенштейн - это один из основных российских не только режиссеров, а вообще деятелей культуры, которые известны во [всем] мире, - их не так много».
Режиссер выразил надежду, что фильм удастся запустить в работу, его создание займет "пару лет". Сложность задачи, стоящей перед творческой командой, состоит в том числе в подборе актеров на роли большого числа выдающихся личностей, которые участвовали в съемках "Ивана Грозного"; в необходимости частично воспроизвести декорации Центральной объединенной киностудии, которая была создана в конце 1941 года на базе Алма-Атинской киностудии и эвакуированных "Мосфильма" и "Ленфильма". Кроме того, несмотря на большое количество книг об этом фильме, историки до сих пор не всегда дают точные ответы на то, что происходило во время съемок, отметил Герман младший.
«Хотим сделать большой международный проект с Юго-Восточной Азией, с Мексикой, еще с каким-то рядом стран. <…> С Европой это пока невозможно», — добавил он.
По масштабности творческого замысла режиссер сравнил будущую картину с фильмом "Оппенгеймер".
«По замаху - это туда, в ту сторону», — сказал он.