Список рекомендованных к семейному просмотру фильмов будет расширяться

Список рекомендованных к семейному просмотру фильмов, подготовленный Минпросвещения РФ, будет расширяться по мере выхода новых кинокартин, сейчас представлен неокончательный вариант. Об этом проекту "НЬЮМ ТАСС" сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

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«Сейчас [в списке] тоже есть хорошие фильмы, там не только фильмы, которые снимались в Советском Союзе. Там есть [современные] фильмы - "Движение вверх", "Онегин". Мы будем дополнять [перечень] теми [фильмами], которые выходят», — сказал он.

Кравцов отметил, что это открытый список, он будет расширяться - по мере выхода новых фильмов они будут попадать в список рекомендованных к просмотру.

«И будет больше фильмов, я не исключаю, российских», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ подготовило список "золотой коллекции" кинофильмов для семейного просмотра, картины разделены по возрастам, в перечень включены как современные фильмы - "Легенда №17", "28 панфиловцев", так и советская классика.