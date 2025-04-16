Вышел трейлер второго сезона детективного сериала «Покерфейс»

Телеканал Sky TV представил дебютный трейлер детективного сериала «Покерфейс». Продолжение шоу стартует на ТВ и в онлайн-кинотеатре Peacock 8 мая — спустя два года после запуска.

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Видео доступно на YouTube-канале Sky TV. Права на видео принадлежат Sky TV.

Сюжет рассказывает про работницу казино Чарли Кейл, которая обладает необычным даром — она способна по виду человека определять, говорит ли он в этот момент правду. Во втором сезоне девушка продолжает раскрывать преступления будучи в бегах.

К главной роли в шоу вернулась Наташа Лионн. Во втором сезоне также сыграли Хлоя Севиньи, Эллен Баркин, Тим Блейк Нельсон, Джанкарло Эспозито, Кэти Холмс и Кумэйл Нанджиани.