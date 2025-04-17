Стало известно, кто сыграет в новом фильме режиссера «Бугимена»

По данным издания Deadline, актриса Джессика Честейн, известная по «Оно 2» и «Материнскому инстинкту», сыграет в новом фильме ужасов Роба Сэвиджа. Режиссёр ранее снял ленты «Бугимен» и «Астрал. Онлайн».

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В основу ленты ляжет роман «Происшествия в доме» писателя Джоша Малермана, автора «Птичьего короба». Хотя подробности сюжета картины неизвестны, в романе Малермана история разворачивается вокруг призрака, рассказанного от лица маленькой девочки, чья неблагополучная семья становится мишенью для сущности, которую она называет «другая мамочка».

Фильм спродюсируют кинокомпании Blumhouse Джейсона Блума и Atomic Monster Джеймса Вана.