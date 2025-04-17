В кинотеатрах России стартовал фильм «Кракен»

17 апреля в России состоялась премьера научно-фантастического фильма «Кракен». Боевик с Александром Петровым уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

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Сюжет ленты расскажет о таинственном исчезновении подводной лодки с секретным оружием. На поиски в Гренландское море выдвигается новый экипаж, но сталкивается с Кракеном — огромным монстром, который умеет прятаться в морской пучине и обладает интеллектом неизвестной природы.

Режиссёром «Кракена» стал Николай Лебедев, постановщик «Легенды №17» и «Экипажа». Одну из главных ролей сыграл Александр Петров — помимо него, в актёрский состав вошли Алексей Гуськов («Серебряные коньки», «Турецкий гамбит»), Сергей Гармаш («12», «Беспредел») и Виктор Добронравов («Чемпион мира»).