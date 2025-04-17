Sony уже работает над фильмом «Плохие Парни 5»

Американский актёр Мартин Лоуренс рассказал о разработке фильма «Плохие парни 5». Новую часть полицейской франшизы ещё не анонсировали, однако в компании Sony Pictures уже идёт работа над сценарием.

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Лоуренс отметил, что пока не обсуждал идеи для продолжения «Плохих парней» с Уиллом Смитом, однако это рано или поздно произойдёт.

Мы с Уиллом Смитом пока не обсуждали идеи для «Плохих парней 5», но студия Sony Pictures уже работает над ними.

«Плохие парни» — серия комедийных боевиков про двух американских детективов: один — примерный семьянин, другой — богатый холостяк. Четыре фильма франшизы суммарно собрали в мировом прокате около $ 1 млрд, последняя на данный момент часть серии вышла летом 2024 года.