Появились подробности об Евразийском аналоге «Оскара»‎

В Москве во время проведения 47-го Московского международного кинофестиваля состоится презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка".

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Это новая награда,о которой ранее не раз говорил в публичных выступлениях Президент Московского кинофестиваля, режиссер и актер Никита Михалков. Она послужит своеобразным ответом "Оскару", и станет, по словам организаторов, "важным шагом в укреплении культурных связей и дружбы между народами, открывая новые возможности для развития киноискусства и взаимопонимания".

Уже известно, что Евразийская академия кинематографических искусств - новая организация, которая объединит профессионалов киноиндустрии из стран, разделяющих традиционные нравственные ценности и нацеленных на развитие кинематографа, который отражает важность морали, человечности и уважения к культурному наследию. Академия займется отбором номинантов и будет вручать Открытую Евразийскую кинопремию "Бриллиантовая бабочка".

Также анонсировано, что в "условиях формирования многополярного мира Академия, придерживаясь принципов суверенитета и равенства независимых государств, формирует целостное и свободное пространство для культурного обмена, основанного на уважении национальных интересов".

Из подробностей о премии пока известно следующее.

В отличие от многих существующих наград, "Бриллиантовая бабочка" направлена на выявление и поддержку разнообразия мирового кинематографа, подчеркивает уникальные культурные особенности народов разных стран и их приверженность традициям. Премия будет символизировать борьбу за сохранение нравственных ориентиров и изменения мира к лучшему через искусство.

Цель премии - продемонстрировать богатство и многообразие мирового кинематографа, а также предоставить платформу для обмена опытом, способствуя созданию глубоких и значимых кинолент, отражающих лучшие человеческие ценности.