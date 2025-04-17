Вышел трейлер детектива «Я ничего не помню»

Вышел дебютный трейлер детективного сериала «Я ничего не помню» с Владимиром Верёвочкиным («Подольские курсанты»). В ролике показали центральных героев шоу и завязку сюжета.

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Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр PREMIER». Права на видео принадлежат PREMIER.

Согласно синопсису Макс и Настя, молодая пара на пороге кризиса отношений, сталкиваются с рядом таинственных событий. После травмы головы Макс теряет память, а Настя исчезает без следа. В попытках разобраться в произошедшем Макс сталкивается с рядом опасностей, включая преследование преступников, галлюцинации и откровения из прошлого.

Также в актёрский состав вошли Виктор Сухоруков («Брат»), Ангелина Пахомова («Абрек»), Анна Бегунова («Кухня») и другие. Кресло режиссёра занял Дмитрий Власкин, известный своей ролью в сериале «Физрук».

Сроки и дата премьеры шоу пока не раскрываются.