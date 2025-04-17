Фильм «Красный шелк» вышел в онлайне

Фильм «Красный шёлк» с Милошем Биковичем вышел в цифре. Ленту уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах Wink, «Иви», Okko и KION.

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Картина добралась до стриминговых сервисов спустя почти два месяца после выхода в прокате. За время показа картина заработала 684 млн рублей.

Сюжет фильма разворачивается в 1927 году и рассказывает о бывшем секретном агенте, который застревает в Китае после падения Российской империи. Единственный шанс вернуться домой — сопроводить китайских курьеров, которые везут в Москву секретные документы. Однако под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики, готовые ради них на всё. Бывшему царскому агенту приходится объединиться с сотрудниками советских спецслужб во время поездки в Транссибирском экспрессе, чтобы найти общего врага.

Главные роли в ленте исполнили Милош Бикович («Холоп»), Глеб Калюжный («Вампиры средней полосы»), Елена Подкаминская («Сергий против нечисти») и другие актёры. Режиссёром ленты выступил Андрей Волгин («Балканский рубеж»).