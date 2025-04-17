В российском прокате выйдет фильм «Пес из будущего»

Фильм «Пес из будущего» выйдет в российский прокат 24 апреля. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе World Pictures.

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Китайская комедия рассказывает о музыканте, который попадает в будущее в теле собаки. Ему придется разыскать повзрослевшую дочь и исполнить ее детскую мечту, чтобы вернуться обратно.

«Пес из будущего» — это фильм, который напомнит зрителям, что чудеса случаются, если в них верить. Это история о семье, надежде и силе музыки, рассказанная с легкой ироничной интонацией и большим сердцем», — заявили в пресс-службе.

Режиссером проекта стал Лу Кэ. В ролях: Аарон Квок, Лань Инъин, Даррен Ван, Изабель Хуан.

В феврале стало известно, что продукция киностудии «Союзмультфильм» выйдет на рынок Китайской Народной Республики.

«Союзмультфильм» и China Media Group достигли соглашения о сотрудничестве в анимации. Российский мультипликационный сериал «Умка» будет демонстрироваться на самом крупном детском телеканале Китая CCTV-14. Китайские зрители смогут увидеть свыше 50 серий мультфильма.

По словам председателя совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлианы Слащевой, «Умка» является добрым сериалом с очень красивым визуальным миром, раскрывающим традиции и культуру народов Крайнего Севера.