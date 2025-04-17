Первый мультфильм в истории Российской империи был создан Владиславом Старевичем в 1912 году. Лента называлась «Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами» и была снята методом покадровой анимации.

Главные герои – насекомые, разыгрывающие драму в духе средневекового рыцарского романа. В центре сюжета – любовь королевы жуков-рогачей Люканиды и графа Героса из племени усачей.

Фильм, который запретил сам режиссер

Старевич, будучи энтомологом, использовал для анимации настоящих жуков: конечности насекомых были заменены на проволочные, а детали конструкции крепились с помощью воска. Благодаря знанию повадок насекомых и скрупулезной покадровой съемке, движение жуков выглядело настолько реалистично, что зрители приняли их за живых. Некоторые газеты всерьез писали о «дрессированных жуках».

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @callmedemid.