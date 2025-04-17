О чем рассказал Никита Михалков на своем брифинге

Традиционный брифинг Президента Московского кинофестиваля, режиссера, актера и телеведущего Никиты Михалкова собрал, как обычно, полный зал журналистов. Всего 40 минут, но Никита Сергеевич успел рассказать о главном, что сегодня тревожит и его, и остальных.

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Начал он свое выступление со слов, что, к счастью происходящие события не лишили возможности провести в этом году 47-й Московский Международный кинофестиваль и привел цифры. Поступило 1623 заявки. В программе более 200 фильмов из 50 стран, из них 24 из списка недружественных. Лидер по количеству картин - Россия. Из Китая - 25 фильмов, из США - 11, из Кореи - 8, из Индии - 7. Это лишь произвольные несколько показателей. В основном конкурсе и в программе короткого метра по 13 картин. В конкурсе "Русские премьеры" - 7. Про внеконкурсные программы Никита Сергеевич сказал, что считает их большим завоеванием кинофестиваля и подчеркнул, что они существенно расширяют и без того огромный кинематографический кругозор.

«Мне кажется такой обширной кинематографической карты, которая разворачивается во время фестиваля, не так много в мире. А я бывал на многих фестивалях»‎, — сказал Михалков.

Далее последовали вопросы от СМИ. У "РГ" было два вопроса. Первый - о новой Евразийской киноакадемии (сегодня объявлено, что ее презентация состоится 22 апреля, как раз во время 47-го ММКФ). Никита Сергеевич не стал вдаваться в подробности, пригласив всех на презентацию. Обещал сюрпризы и подчеркнул, что награда "Бриллиантовая бабочка" невероятно красива и исполнена лучшими художниками и ювелирами. Видно было, что ему не терпится продемонстрировать ее миру. Второй вопрос был связан с тем, что в этом году на фестивале увеличилось количество фильмов на военную тематику.

«Ну что вы хотите: Война идет!», — коротко ответил Михалков.

Далее он сказал про следующее.

Могут ли вернуться западные фильмы и стоит ли бояться конкуренции

Не думаю, что надо бояться - мы свое отбоялись, и вдруг выяснилось, что без Голливудского кино наша индустрия реально нужна народу. Это не слова, а касса тому подтверждение. "Чебурашка" - 7 млрд рублей, другие картины - за 3 миллиарда собирают. Огромный успех индустрии как таковой.

Это проблема не только киноиндустрии. Вы ушли, вы нас бросили, вы нам объявили бойкот. Своими силами поднимаем промышленность, сельское хозяйство и искусство.

Сегодня заставить людей, которые вытащили экономику из катастрофы, вернуться на свое место и вернуть то, что заработали - это неправильно. Надеюсь, что государство подумает, каким образом не ущемить наших производителей во всех сферах, в том числе и кинематографе.

Нам нужно смотреть не только кто нам поставляет картины, но и какие.

Когда во время военной операции выходит картина Гая Ричи "Переводчик" - как абсолютная агитка "Пентагона" - это вредительство. Российские продюсеры вложили в нее немалые деньги. Наши зрители платят деньги, они идут в том числе в США, потом покупаются ракеты и обстреливают Курск. Это неправильно.

Это средняя картина, не достойная Гая Ричи. Если бы был шедевр...

Я ставлю себя на место человека, который на передовой. Ну что он должен подумать о нас?

Мы победили в Великой Отечественной Войне, потому что она была священная. А священна ли война сегодня? Да для тех, кто там - да. А для тех, кто здесь?

Про гостей кинофестиваля

Дело не в том, кого мы приглашаем, а в том, кто эти приглашения принимает. Это - люди независимые, те, кому нечего бояться. Они доказали свое право самостоятельно принимать решения своим творчеством и своей жизнью.

Я благодарен тем, кто принял приглашение.

Про премию «Оскар»

Для меня перестали существовать многие Европейские кинофестивали, в том числе, это касается и "Оскара". Они перестали оценивать кино, а оценивают только политическую позицию тех, кто кино делает. Мы тоже это проходили в нашем недавнем прошлом. Но сейчас у нас качество фестиваля и наград определяет его программа и уровень фильмов.

Про СВО и кино

Сейчас вообще многое смотрится по другому. СВО - это лакмус для наших представлений о жизни. Уверяю вас - многое в нашей жизни пересмотрено, в связи с тем, что происходит.

Про фильм- открытия фестиваля «В списках не значится»

Оценивать я не имею права в силу должности. Но то, что фестиваль сегодня открывается большой драмой, снятой по серьезной военной прозе - вещь знаковая.

Про Юру Борисова

Юра Борисов - прекрасный артист.

В фильме "Пророк" прекрасно сыграл. А было опасно и рискованно сыграть такой образ, как Александр Пушкин.

Я был бы рад если бы он получил "Оскара", но мне было бы важно, что бы он сказал, когда держал бы его в руках. Но может еще представится ему такая возможность.