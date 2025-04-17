В столичном концертном зале «Россия» в четверг, 17 апреля, начался 47-й Московский международный кинофестиваль. В текущем году в нем представлены 14 новых стран, включая Ирландию, Боливию, Венесуэлу, Вьетнам и Норвегию.

© РИА Новости

Фестиваль продлится до 24 апреля, главным призом в нем является «Золотой Святой Георгий». Мероприятие открылось показом фильма «В списках не значился», экранизацией одноименной повести советского писателя и сценариста Бориса Васильева. Режиссером ленты выступил Сергей Коротаев, занимающийся съемками сериалов.

Среди 12 фильмов, представленных в основном конкурсе, три картины являются российскими премьерами — «Планета» Михаила Архипова, «Семейное счастье» Стаси Толстой и «Двое в одной жизни, не считая собаки» Андрея Зайцева.

17 апреля в столичном Департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что в связи с проведением Московского международного кинофестиваля до 01:00 18 апреля временно перекроют движение транспорта в районе Пушкинской площади. Гостям и жителям столицы посоветовали соблюдать скоростной режим и дистанцию.